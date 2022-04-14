14 апреля 2022
13 апреля 2022

В ХМАО синоптики обещают потепление до 20 градусов на выходных

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО придет потепление до +19 градусов Фото:

В ХМАО на выходных ожидается потепление до +19 градусов. При этом синоптики предупреждают о возможном похолодании до -10 градусов ночью и ветре с порывами до 14 м/с. Прогноз составили специалисты гидрометцентра ХМАО.

«Температура 16 апреля ночью 0, +5 градусов, днем +3, +8 градусов, по южным и восточным районам +13, +19 градусов. Небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный, порывы до 14 м/с. 17 апреля небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег, снег). Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 0,-5 градусов, при прояснениях до -10 градусов. Днем до +9 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

  • Согласно прогнозам онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода», в Ханты-Мансийске на выходных ожидается дождь. Температура днем составит 5-6 градусов тепла. Ветер с порывами до 11 м/с.
  • В Сургуте температура днем будет держаться на уровне +10 градусов, однако в воскресенье резко опустится до нуля. Погода будет преимущественно пасмурная, ожидается небольшой дождь. В субботу порывы ветра будут достигать 15 м/с.
  • В Нижневартовске дневная температура составит 10-12 градусов тепла, в воскресенье опустится до 4 градусов выше нуля. В субботу и воскресенье будет небольшой дождь. Сильный ветер с порывами до 17 м/с ожидается в субботу.

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В ХМАО на выходных ожидается потепление до +19 градусов. При этом синоптики предупреждают о возможном похолодании до -10 градусов ночью и ветре с порывами до 14 м/с. Прогноз составили специалисты гидрометцентра ХМАО. «Температура 16 апреля ночью 0, +5 градусов, днем +3, +8 градусов, по южным и восточным районам +13, +19 градусов. Небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер северо-западный, порывы до 14 м/с. 17 апреля небольшие, местами умеренные осадки (дождь, мокрый снег, снег). Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 0,-5 градусов, при прояснениях до -10 градусов. Днем до +9 градусов», — сказано в сообщении Гидрометцентра.
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