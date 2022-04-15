Российские военные сбили вертолет, атаковавший Брянскую область

Вертолет сбили на границе с Черниговской областью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные с помощью С-400 сбили украинский вертолет Ми-8, который ранее атаковал поселок в Брянской области. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Российский комплекс С-400 сбил украинский вертолет Ми-8, атаковавший накануне село Климово в Брянской области», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что ПВО сработала на границе с Черниговской областью.

14 апреля Вооруженные силы Украины обстреляли несколько сел в Белгородской и Брянской области. В результате обстрелов в поселке Климово пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил ВС РФ нанести ответный удар по Киеву. Днем ранее Минобороны РФ пригрозило Украине ударом по столице, если попытки диверсий украинских войск на территории РФ не прекратятся.

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