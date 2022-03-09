Coca-Cola в России подорожает на 30%

10 марта 2022 в 07:24 Размер текста - 17 +

С середины марта продукция компании станет дороже на 15-30% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания Coca-Cola поднимает цены на свою продукцию: напитки станут дороже на 15%, кофе — на 30%. Это произойдет с 14 марта. «Стоимость газированных напитков планируется повысить на 15%, соков — на 19%, кофе — на 30%. На текущий момент вы можете сделать заказ на продукцию по старым ценам», — сказано в пресс-релизе компании, который есть в распоряжении издания « Коммерсант ». Отмечается также, что кроме производства напитков Coca-Cola, Fanta, Schweppes, компания производит соки «Добрый», Rich, «Моя семья», кофе Costa и так далее. Ранее Coca-Cola приостановила работу в России. Представители не комментируют ситуацию. Компания является одной из крупнейших по розливу и дистрибуции напитков, она представлена в 28 странах. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал уход из России таких крупных игроков, как McDonald’s и Coca-Cola. Он убежден, что это даст новые возможности для отечественных производителей, пишет MK.RU . Кроме того, он Он назвал выпускающиеся там продукты полуфабрикатами « для желающих страдать ожирением », добавляет Pravda.Ru. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Компания Coca-Cola поднимает цены на свою продукцию: напитки станут дороже на 15%, кофе — на 30%. Это произойдет с 14 марта. «Стоимость газированных напитков планируется повысить на 15%, соков — на 19%, кофе — на 30%. На текущий момент вы можете сделать заказ на продукцию по старым ценам», — сказано в пресс-релизе компании, который есть в распоряжении издания «Коммерсант». Отмечается также, что кроме производства напитков Coca-Cola, Fanta, Schweppes, компания производит соки «Добрый», Rich, «Моя семья», кофе Costa и так далее. Ранее Coca-Cola приостановила работу в России. Представители не комментируют ситуацию. Компания является одной из крупнейших по розливу и дистрибуции напитков, она представлена в 28 странах. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал уход из России таких крупных игроков, как McDonald’s и Coca-Cola. Он убежден, что это даст новые возможности для отечественных производителей, пишет MK.RU. Кроме того, он Он назвал выпускающиеся там продукты полуфабрикатами «для желающих страдать ожирением», добавляет Pravda.Ru.