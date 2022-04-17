Компания «ПромАрсенал» конкурирует с лучшими мировыми производителями Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Челябинская компания «ПромАрсенал», обеспечивающая предприятия РФ металлообрабатывающим оборудованием, инструментом, промышленными материалами и запасными частями, на фоне усиливающихся санкций расширяет свое производство. Как сообщили URA.RU в компании, уже открыт новый цех, ведется работа по набору персонала для работы.

«При поддержке областного Фонда развития промышленности РФ (ФРП РФ) мы организовали выпуск средств производства — монолитного осевого и сборного инструмента для обработки металлов. Закуплено и запущено в работу высококлассное оборудование. Выпущены первые партии продукции, которые успешно прошли испытания и уже используются в российском производстве», — сообщили URA.RU в компании.

В Компании «ПромАрсенал» добавили, что уход зарубежных компаний повлиял на производство. Они были вынуждены искать замену импортному сырью для выпуска качественной продукции. Отечественные заготовки пока уступают по качеству импортным и сейчас важно, чтобы производители инструментального сырья развивались как количественно, так и качественно.

«Сегодня наша торговая марка PROMATOOL по качеству равна и даже превосходит продукцию лучших мировых производителей. Однако, конкурентную среду никто не отменял. Даже в условиях санкций нам приходится конкурировать по цене с относительно недорогой продукцией из Китая. И мы стараемся выдержать эту конкуренцию с российским сырьем, чтобы было полное импортозамещение», — рассказали в челябинской компании.

Компания «ПромАрсенал» находится на рынке с 1998 года. За это время предприятие смогло зарекомендовать себя, как надежного поставщика инженерных решений, металлообрабатывающего оборудования и инструмента на предприятия РФ. Компания выпускает сверла, фрезы концевые, развертки, резьбовые фрезы, зенкеры, а также другой инструмент и оборудование.

У большинства российских производителей появился шанс расшириться после ухода с рынка иностранных компаний из-за антироссийских санкций. Свободный рынок заняли российские компании, производство которых может заменить импортное.

Производство компании «ПромАрсенал» Фото: пресс-служба компании «ПромАрсенал»

Продукция компании может конкурировать с мировыми производствами Фото: пресс-служба компании «ПромАрсенал»

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