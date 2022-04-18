Синоптики предупреждают о снеге и сильном ветре в ХМАО

19 апреля 2022 в 10:38 Размер текста - 17 +

В отдельных районах округа прогнозируется усиление ветра до 14 м/c Фото: Сергей Леонов © URA.RU В ХМАО во вторник и среду ожидаются сильный ветер с порывами до 14 м/c, а также мокрый снег и ухудшение видимости на дорогах. Об этом сообщается на официальном сайте гидрометцентра ХМАО. «19 апреля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами по восточной половине небольшие осадки (снег, мокрый снег). Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. 20 апреля облачно с прояснениями. Ночью местами, днем повсеместно небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, днем в отдельных районах порывы до 14 м/с», — говорится в сообщении. По данным сервиса «Яндекс.Погода», 19 апреля в Ханты-Мансийске температура воздуха поднимется до +8 градусов, к вечеру опустится до +2, малая облачность с утра сменится пасмурной погодой к вечеру, сила ветра, прогнозируемая синоптиками, — от 2,6 до 4,3 м/c.

20 апреля в окружной столице столбики термометра поднимутся до +6 градусов, пройдет небольшой снег с ветром до 4,9 м/c.

В Сургуте во вторник пасмурно, от 2 до 4 градусов, ветер усилится до 6,4 м/с. В среду, по данным синоптиков, дождь будет сменяться снегом, ветер усилится до 5 м/c.

В Нижневартовске днем во вторник до +4 градусов, ночью температура опустится до +2, порывы ветра до 6,5 м/c, будет пасмурно. В среду ожидается ослабление ветра до 3,9 м/c, столбики термометров поднимутся до +6 градусов, а ночью опустятся до -2, ожидаются мокрый снег и дождь. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО синоптики обещают потепление до 20 градусов. Но в отдельных районах прогнозировалось похолодание до -10. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на хантыйский telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В ХМАО во вторник и среду ожидаются сильный ветер с порывами до 14 м/c, а также мокрый снег и ухудшение видимости на дорогах. Об этом сообщается на официальном сайте гидрометцентра ХМАО. «19 апреля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами по восточной половине небольшие осадки (снег, мокрый снег). Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 14 м/с. 20 апреля облачно с прояснениями. Ночью местами, днем повсеместно небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, днем в отдельных районах порывы до 14 м/с», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО синоптики обещают потепление до 20 градусов. Но в отдельных районах прогнозировалось похолодание до -10.