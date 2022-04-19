Минобороны назвало фейком данные о мирных жителях в «Азовстали»

19 апреля 2022 в 18:23 Размер текста - 17 +

Мизинцев назвал данные о нахождении на «Азовстали» мирных людей вбросом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Информация о том, что на мариупольском комбинате «Азовсталь» находятся мирные жители, является «очередным вбросом». Об этом доложил начальник Национального центра управления обороной России (НЦУО РФ) генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, данный фейк распространяют для спасения украинских националистов. «За последние сутки зафиксирован ряд публикаций в украинских СМИ, в которых официальные представители Киева заявляют о якобы находящемся на „Азовстали“ в большом количестве мирном населении. Уверены, что это очередной информационный вброс, придуманный исключительно для спасения националистов», — сообщили в Минобороны слова Мизинцева. Он также обратился к киевской власти с требованием принять все меры для освобождения гражданских, если они все же находятся на территории комбината. «Руководство РФ всем сложившим оружие гарантирует сохранение жизни, полную безопасность и оказание медпомощи», — подытожил он. Ранее Минобороны РФ предложило сложить оружие националистам и иностранным наемникам, которые находятся на территории «Азовстали». Сдавшимся боевикам пообещали сохранить жизнь. Российские военные зачистили городскую территорию Мариуполя. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Мариуполь освобожден на 98%. Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что это вынужденная мера. Приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре и исключение жертв среди мирных граждан, доложил глава государства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Информация о том, что на мариупольском комбинате «Азовсталь» находятся мирные жители, является «очередным вбросом». Об этом доложил начальник Национального центра управления обороной России (НЦУО РФ) генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, данный фейк распространяют для спасения украинских националистов. «За последние сутки зафиксирован ряд публикаций в украинских СМИ, в которых официальные представители Киева заявляют о якобы находящемся на „Азовстали“ в большом количестве мирном населении. Уверены, что это очередной информационный вброс, придуманный исключительно для спасения националистов», — сообщили в Минобороны слова Мизинцева. Он также обратился к киевской власти с требованием принять все меры для освобождения гражданских, если они все же находятся на территории комбината. «Руководство РФ всем сложившим оружие гарантирует сохранение жизни, полную безопасность и оказание медпомощи», — подытожил он. Ранее Минобороны РФ предложило сложить оружие националистам и иностранным наемникам, которые находятся на территории «Азовстали». Сдавшимся боевикам пообещали сохранить жизнь. Российские военные зачистили городскую территорию Мариуполя. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Мариуполь освобожден на 98%. Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Президент России Владимир Путин отмечал, что это вынужденная мера. Приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре и исключение жертв среди мирных граждан, доложил глава государства.