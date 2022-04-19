Депутат Госдумы объяснил, чем спецоперация отличается от войны

Сохранение жизней мирных жителей является ключевым отличием спецоперации от войны. Так считает экс-главком ВДВ России, глава «Ассоциации Героев» генерал-полковник Владимир Шаманов.
«Главное — сберечь людей. Этим специальная военная операция и отличается от войны. Война подразумевает другое отношение, война — это война», — поделился генерал своим мнением, пишет газета «Аргументы и факты».
Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Главной целью спецоперации является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Путин заявлял, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом. В Минобороны РФ ранее сообщалось, что Киев готовил наступление на Донбасс в марте 2022 года.
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Сохранение жизней мирных жителей является ключевым отличием спецоперации от войны. Так считает экс-главком ВДВ России, глава «Ассоциации Героев» генерал-полковник Владимир Шаманов. «Главное — сберечь людей. Этим специальная военная операция и отличается от войны. Война подразумевает другое отношение, война — это война», — поделился генерал своим мнением, пишет газета «Аргументы и факты». Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Главной целью спецоперации является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Путин заявлял, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом. В Минобороны РФ ранее сообщалось, что Киев готовил наступление на Донбасс в марте 2022 года.