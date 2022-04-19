19 апреля 2022

На челябинском заводе рабочий разбился, упав с высоты в 10 метров

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство парка
Проверку по факту смерти проводит следственный комитет Фото:

В Коркинском районе (Челябинская область) на одном из промышленных предприятий погиб рабочий. Мужчина сорвался с высоты, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Завод находится в поселке Первомайский, 50-летний сотрудник проводил там сварочные работы. Из-за нарушения правил безопасности он сорвался с высоты в 10 метров», — рассказал источник.

Мужчина погиб на месте. Проверку по данному факту проводит следственный комитет. В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области комментарий по факту инцидента дадут позднее.

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В Коркинском районе (Челябинская область) на одном из промышленных предприятий погиб рабочий. Мужчина сорвался с высоты, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Завод находится в поселке Первомайский, 50-летний сотрудник проводил там сварочные работы. Из-за нарушения правил безопасности он сорвался с высоты в 10 метров», — рассказал источник. Мужчина погиб на месте. Проверку по данному факту проводит следственный комитет. В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области комментарий по факту инцидента дадут позднее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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