На челябинском заводе рабочий разбился, упав с высоты в 10 метров

Проверку по факту смерти проводит следственный комитет
В Коркинском районе (Челябинская область) на одном из промышленных предприятий погиб рабочий. Мужчина сорвался с высоты, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.
«Завод находится в поселке Первомайский, 50-летний сотрудник проводил там сварочные работы. Из-за нарушения правил безопасности он сорвался с высоты в 10 метров», — рассказал источник.
Мужчина погиб на месте. Проверку по данному факту проводит следственный комитет. В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области комментарий по факту инцидента дадут позднее.
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