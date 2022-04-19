На челябинском заводе рабочий разбился, упав с высоты в 10 метров

20 апреля 2022 в 11:11 Размер текста - 17 +

Проверку по факту смерти проводит следственный комитет Фото: Илья Московец © URA.RU В Коркинском районе (Челябинская область) на одном из промышленных предприятий погиб рабочий. Мужчина сорвался с высоты, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Завод находится в поселке Первомайский, 50-летний сотрудник проводил там сварочные работы. Из-за нарушения правил безопасности он сорвался с высоты в 10 метров», — рассказал источник. Мужчина погиб на месте. Проверку по данному факту проводит следственный комитет. В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области комментарий по факту инцидента дадут позднее. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог» .

В Коркинском районе (Челябинская область) на одном из промышленных предприятий погиб рабочий. Мужчина сорвался с высоты, сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «Завод находится в поселке Первомайский, 50-летний сотрудник проводил там сварочные работы. Из-за нарушения правил безопасности он сорвался с высоты в 10 метров», — рассказал источник. Мужчина погиб на месте. Проверку по данному факту проводит следственный комитет. В пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области комментарий по факту инцидента дадут позднее.