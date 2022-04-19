19 апреля 2022

В Челябинской области водитель погиб в загоревшемся автомобиле. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС, ГАИ, ГИБДД. Челябинск, гаи, полиция, проблесковый маячок, гибдд, дпс
В происшествии разбираются сотрудники полиции Фото:

В Снежинске (Челябинская область) произошло ДТП, в результате которого погиб неустановленный водитель. Машина после аварии загорелась, водитель не смог из нее выбраться, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«ДТП произошло в 23:35 19 апреля на 7 км дороги Снежинск-Иткуль. Renault Duster врезался в трубу теплотрассы на перекрестке. Машина загорелась, водитель сгорел заживо. Автомобиль принадлежал 45-летнему жителю Снежинска, но за рулем, предварительно, был не он, а неустановленный человек», — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию о происшествии предоставят позднее. По словам очевидцев, деблокировать тело водителя из машины не могут до сих пор.

Обновлено в 15:36

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области факт ДТП подтвердили, сообщив, что сейчас проводятся мероприятия по установлению личности водителя, а также всех обстоятельств случившегося. Понять, погиб в автомобиле хозяин машины или другой человек, можно будет после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Машина сгорела практически полностью

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В Снежинске (Челябинская область) произошло ДТП, в результате которого погиб неустановленный водитель. Машина после аварии загорелась, водитель не смог из нее выбраться, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «ДТП произошло в 23:35 19 апреля на 7 км дороги Снежинск-Иткуль. Renault Duster врезался в трубу теплотрассы на перекрестке. Машина загорелась, водитель сгорел заживо. Автомобиль принадлежал 45-летнему жителю Снежинска, но за рулем, предварительно, был не он, а неустановленный человек», — рассказал источник. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию о происшествии предоставят позднее. По словам очевидцев, деблокировать тело водителя из машины не могут до сих пор. Обновлено в 15:36 В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области факт ДТП подтвердили, сообщив, что сейчас проводятся мероприятия по установлению личности водителя, а также всех обстоятельств случившегося. Понять, погиб в автомобиле хозяин машины или другой человек, можно будет после проведения судебно-медицинской экспертизы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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