В происшествии разбираются сотрудники полиции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Снежинске (Челябинская область) произошло ДТП, в результате которого погиб неустановленный водитель. Машина после аварии загорелась, водитель не смог из нее выбраться, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«ДТП произошло в 23:35 19 апреля на 7 км дороги Снежинск-Иткуль. Renault Duster врезался в трубу теплотрассы на перекрестке. Машина загорелась, водитель сгорел заживо. Автомобиль принадлежал 45-летнему жителю Снежинска, но за рулем, предварительно, был не он, а неустановленный человек», — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию о происшествии предоставят позднее. По словам очевидцев, деблокировать тело водителя из машины не могут до сих пор.

Обновлено в 15:36

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области факт ДТП подтвердили, сообщив, что сейчас проводятся мероприятия по установлению личности водителя, а также всех обстоятельств случившегося. Понять, погиб в автомобиле хозяин машины или другой человек, можно будет после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Машина сгорела практически полностью «Агентство чрезвычайных новостей»/Vk.com