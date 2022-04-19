19 апреля 2022

Власти уточнили время важного разговора Моора с населением

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, моор александр, портрет
Александр Моор ответит на вопросы о продовольственной безопасности региона Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор 21 апреля, как ранее и писало URA.RU, проведет пресс-конференцию. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Темой разговора, в том силе, станет продовольственная безопасность.

«21 апреля в 14:00 состоится пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора, посвященная началу весенне-полевых работ и продовольственной безопасности региона», — рассказали в инфоцентре. Мероприятие пройдет в онлайн-режиме.

Ранее агентство писало, что Тюменская область вошла в число регионов России, минимально зависящих от импорта. За последние восемь лет доля импортной продовольственной продукции в регионе снизилась до 0,2%.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор 21 апреля, как ранее и писало URA.RU, проведет пресс-конференцию. Об этом сообщает информационный центр правительства региона. Темой разговора, в том силе, станет продовольственная безопасность. «21 апреля в 14:00 состоится пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора, посвященная началу весенне-полевых работ и продовольственной безопасности региона», — рассказали в инфоцентре. Мероприятие пройдет в онлайн-режиме. Ранее агентство писало, что Тюменская область вошла в число регионов России, минимально зависящих от импорта. За последние восемь лет доля импортной продовольственной продукции в регионе снизилась до 0,2%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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