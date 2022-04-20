В Перми предприятие сократит рабочую неделю для части сотрудников

Сократить рабочую неделю на предприятии планируют с 19 июня Фото: Анна Майорова © URA.RU

В руководстве пермского филиала АО «Уралмостострой» Мостоотряд № 123 обсуждают сокращение рабочей недели для некоторых категорий сотрудников. Причина — снижение объемов работ про уже заключенным контрактам.

«Реалии, связанные с финансированием выполняемых работ и предоставления фронтов работ, по независящим от организации причинам, диктуют свои условия. Сокращенная рабочая неделя может быть введена только для тех сотрудников, которые напрямую не задействованы в производственных процессах для сохранения работоспособности предприятия и трудового коллектива», — сообщается на сайте предприятия.

На сокращенную рабочую неделю в компании планируют перейти с 19 июня этого года. По данным сайта, в 2022 году пермский филиал предприятия участвует в строительстве моста от улицы Строителей до площади Гайдара, моста через реку Полазна и ремонте федеральной трассы M7 на участке от Москвы до Уфы.

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