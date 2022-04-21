Алексей Текслер готов вложить в проблемные дороги Челябинска серьезные деньги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер считает, что главной проблемой дорог в Челябинске является плохое планирование при их строительстве. Он сообщил, что в городе отсутствовало межрайонное взаимодействие. Это заявление он сделал в ходе инспекции областного центра. В поездке главу региона сопровождает мэр города Наталья Котова, передает корреспондент URA.RU.

«Важно налаживать связность между районами Челябинска. Эта связь была нарушена из-за плохого планирования в прошлом», — заявил Текслер, осмотрев дорогу на улице Бейвеля, сообщает корреспондент URA.RU.

По словам губернатора, узкая двухполосная улица Бейвеля и ей подобные, морально устарели. Такие дороги без тротуаров вызывают у горожан негативные эмоции. Мэрии Челябинска он поручил налаживать связность между районами и заниматься совместным планированием.

«Дорога по улице Бейвеля станет двусторонней — с зеленой разделительной полосой и тремя полосами движения в каждую сторону. Стоимость работ оценивается в 742 миллиона 400 тыс. рублей. Новая дорога появится в 2024 году», — отметил глава региона.

В ходе осмотра дорог Текслер также обратил внимание на пешеходный маршрут — участок улицы 40 лет Победы от Кашириных до Университетской набережной. Данную пешеходную зону губернатор поручил мэрии озеленить яблонями и елями.

Жительница пожаловалась на спил деревьев на Университетской Набережной, но губернатор пообещал компенсировать и провести благоустройство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэру Наталья Котовой поручено наладить районное взаимодействие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU