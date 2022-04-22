Захарова предрекла неуправляемый хаос на Украине

Раздача оружия мирному населению на Украине приведет к неуправляемому хаосу на территории страны. Такое мнение в своем telegram-канале высказала представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Сейчас не очень обращают внимание на то, как действия Киева на Украине сказались на обстановке в самой Украине, на режиме права и законности. По данным СМИ, на сегодняшний момент на Украине гражданскому населению абсолютно бесконтрольно выданы 25 тысяч единиц стрелкового оружия. Если у населения во время кризиса появляется огнестрел, это известно, чем заканчивается. Неуправляемым хаосом. В данном случае — националистическим неуправляемым хаосом», — написала Захарова.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. На фоне начала спецоперации на Украине начали бесконтрольно раздавать оружие мирному населению. В Минобороны РФ предупредили, что раздача оружия может привести к гибели сотрудников Организации объединенных наций (ООН) на Украине. Журналист ВГТРК, депутат Московской городской думы Андрей Медведев заявил, что после раздачи оружия на Украине царит хаос.
Раздача оружия мирному населению на Украине приведет к неуправляемому хаосу на территории страны. Такое мнение в своем telegram-канале высказала представитель МИД РФ Мария Захарова. «Сейчас не очень обращают внимание на то, как действия Киева на Украине сказались на обстановке в самой Украине, на режиме права и законности. По данным СМИ, на сегодняшний момент на Украине гражданскому населению абсолютно бесконтрольно выданы 25 тысяч единиц стрелкового оружия. Если у населения во время кризиса появляется огнестрел, это известно, чем заканчивается. Неуправляемым хаосом. В данном случае — националистическим неуправляемым хаосом», — написала Захарова. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. На фоне начала спецоперации на Украине начали бесконтрольно раздавать оружие мирному населению. В Минобороны РФ предупредили, что раздача оружия может привести к гибели сотрудников Организации объединенных наций (ООН) на Украине. Журналист ВГТРК, депутат Московской городской думы Андрей Медведев заявил, что после раздачи оружия на Украине царит хаос.