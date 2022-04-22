Захарова предрекла неуправляемый хаос на Украине

22 апреля 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

Раздача стрелкового оружия приведет Украину к националистическому неуправляемому хаосу, считает Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Раздача оружия мирному населению на Украине приведет к неуправляемому хаосу на территории страны. Такое мнение в своем telegram-канале высказала представитель МИД РФ Мария Захарова. «Сейчас не очень обращают внимание на то, как действия Киева на Украине сказались на обстановке в самой Украине, на режиме права и законности. По данным СМИ, на сегодняшний момент на Украине гражданскому населению абсолютно бесконтрольно выданы 25 тысяч единиц стрелкового оружия. Если у населения во время кризиса появляется огнестрел, это известно, чем заканчивается. Неуправляемым хаосом. В данном случае — националистическим неуправляемым хаосом», — написала Захарова. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. На фоне начала спецоперации на Украине начали бесконтрольно раздавать оружие мирному населению. В Минобороны РФ предупредили, что раздача оружия может привести к гибели сотрудников Организации объединенных наций (ООН) на Украине. Журналист ВГТРК, депутат Московской городской думы Андрей Медведев заявил, что после раздачи оружия на Украине царит хаос. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Раздача оружия мирному населению на Украине приведет к неуправляемому хаосу на территории страны. Такое мнение в своем telegram-канале высказала представитель МИД РФ Мария Захарова. «Сейчас не очень обращают внимание на то, как действия Киева на Украине сказались на обстановке в самой Украине, на режиме права и законности. По данным СМИ, на сегодняшний момент на Украине гражданскому населению абсолютно бесконтрольно выданы 25 тысяч единиц стрелкового оружия. Если у населения во время кризиса появляется огнестрел, это известно, чем заканчивается. Неуправляемым хаосом. В данном случае — националистическим неуправляемым хаосом», — написала Захарова. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. На фоне начала спецоперации на Украине начали бесконтрольно раздавать оружие мирному населению. В Минобороны РФ предупредили, что раздача оружия может привести к гибели сотрудников Организации объединенных наций (ООН) на Украине. Журналист ВГТРК, депутат Московской городской думы Андрей Медведев заявил, что после раздачи оружия на Украине царит хаос.