Захарова предрекла неуправляемый хаос на Украине

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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Раздача стрелкового оружия приведет Украину к националистическому неуправляемому хаосу, считает Мария Захарова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Раздача оружия мирному населению на Украине приведет к неуправляемому хаосу на территории страны. Такое мнение в своем telegram-канале высказала представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сейчас не очень обращают внимание на то, как действия Киева на Украине сказались на обстановке в самой Украине, на режиме права и законности. По данным СМИ, на сегодняшний момент на Украине гражданскому населению абсолютно бесконтрольно выданы 25 тысяч единиц стрелкового оружия. Если у населения во время кризиса появляется огнестрел, это известно, чем заканчивается. Неуправляемым хаосом. В данном случае — националистическим неуправляемым хаосом», — написала Захарова.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. На фоне начала спецоперации на Украине начали бесконтрольно раздавать оружие мирному населению. В Минобороны РФ предупредили, что раздача оружия может привести к гибели сотрудников Организации объединенных наций (ООН) на Украине. Журналист ВГТРК, депутат Московской городской думы Андрей Медведев заявил, что после раздачи оружия на Украине царит хаос.

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Раздача оружия мирному населению на Украине приведет к неуправляемому хаосу на территории страны. Такое мнение в своем telegram-канале высказала представитель МИД РФ Мария Захарова. «Сейчас не очень обращают внимание на то, как действия Киева на Украине сказались на обстановке в самой Украине, на режиме права и законности. По данным СМИ, на сегодняшний момент на Украине гражданскому населению абсолютно бесконтрольно выданы 25 тысяч единиц стрелкового оружия. Если у населения во время кризиса появляется огнестрел, это известно, чем заканчивается. Неуправляемым хаосом. В данном случае — националистическим неуправляемым хаосом», — написала Захарова. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. На фоне начала спецоперации на Украине начали бесконтрольно раздавать оружие мирному населению. В Минобороны РФ предупредили, что раздача оружия может привести к гибели сотрудников Организации объединенных наций (ООН) на Украине. Журналист ВГТРК, депутат Московской городской думы Андрей Медведев заявил, что после раздачи оружия на Украине царит хаос.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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