Минобороны РФ предупредило ООН о смертельной опасности на Украине

Замминистра обороны РФ рассказал о смертельных последствиях раздачи оружия на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бесконтрольная раздача оружия на территории Украины может повлечь гибель сотрудников ООН. О соответствующем заявлении замминистра обороны РФ Александра Фомина сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Киев бесконтрольно раздал оружие населению, что привело к росту бандитизма и мародерства. Причем количество инцидентов с применением оружия неуклонно возрастает, что может привести к гибели сотрудников ООН», — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее журналист ВГТРК, депутат Московской городской думы Андрей Медведев заявил о хаосе на Украине из-за массовой раздачи оружия. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, назвал безответственной позицию Запада, поставляющего летальное оружие Украины, сообщает RT.

Агрессия ВСУ связана с тем, что 24 февраля Россия начала специальную операцию на территории Украины. Глава государства заявлял, что целями операции является помощь республикам Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины, а не оккупация территорий страны.