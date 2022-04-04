Минобороны РФ предупредило ООН о смертельной опасности на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мобилизационный пункт в Донецке. Донецк, ДНР, автомат, армия, военные, солдаты, оружие, призывники, донецкая народная республика, ополченцы, днр, добровольцы, военком, военный комиссариат, вежливые люди, мобилизация, мобилизационный пункт, запас, резервисты, военный призыв, выкладка
Замминистра обороны РФ рассказал о смертельных последствиях раздачи оружия на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бесконтрольная раздача оружия на территории Украины может повлечь гибель сотрудников ООН. О соответствующем заявлении замминистра обороны РФ Александра Фомина сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Киев бесконтрольно раздал оружие населению, что привело к росту бандитизма и мародерства. Причем количество инцидентов с применением оружия неуклонно возрастает, что может привести к гибели сотрудников ООН», — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее журналист ВГТРК, депутат Московской городской думы Андрей Медведев заявил о хаосе на Украине из-за массовой раздачи оружия. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, назвал безответственной позицию Запада, поставляющего летальное оружие Украины, сообщает RT.

Агрессия ВСУ связана с тем, что 24 февраля Россия начала специальную операцию на территории Украины. Глава государства заявлял, что целями операции является помощь республикам Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины, а не оккупация территорий страны.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бесконтрольная раздача оружия на территории Украины может повлечь гибель сотрудников ООН. О соответствующем заявлении замминистра обороны РФ Александра Фомина сообщили в Министерстве обороны РФ. «Киев бесконтрольно раздал оружие населению, что привело к росту бандитизма и мародерства. Причем количество инцидентов с применением оружия неуклонно возрастает, что может привести к гибели сотрудников ООН», — сообщили в Минобороны РФ. Ранее журналист ВГТРК, депутат Московской городской думы Андрей Медведев заявил о хаосе на Украине из-за массовой раздачи оружия. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, назвал безответственной позицию Запада, поставляющего летальное оружие Украины, сообщает RT. Агрессия ВСУ связана с тем, что 24 февраля Россия начала специальную операцию на территории Украины. Глава государства заявлял, что целями операции является помощь республикам Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины, а не оккупация территорий страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...