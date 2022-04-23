В челябинском городе завершились выборы депутатов

На три вакантных депутатских мандата претендуют девять человек Фото: Илья Московец © URA.RU

Выборы в совет депутатов Пластовского городского поселения (Челябинская область) завершились в 20:00. В избиркоме Челябинской области URA.RU сообщили, что жалоб на ход голосования не зафиксировано. Идет подсчет результатов.

«Отдельно хочу отметить, что все участки полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, как сообщают наши наблюдатели, все участки оснащены информационными стендами, которые отображают всю необходимую для граждан информацию», — сообщил в соцсети «ВКонтакте» глава Общественной палаты области Николай Дейнеко.

На три вакантных депутатских мандата претендуют девять человек от трех политических партий и самовыдвиженец. В поселении с восьми утра были открыты четыре избирательных участка для 4927 голосующих.

Явка по данным на 18:00 составила 23,41%, сообщает избирком региона. Проголосовало 1154 человека.