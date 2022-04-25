Производственная мощность предприятия составляет до 20 тонн в сутки (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске на продажу выставили действующий мясокомбинат, расположенный в Советском районе. За предприятие по производству колбасы и полуфабрикатов продавец просит 330 млн рублей.

«Мясоперерабатывающий завод оборудован импортным производством для всех циклов колбасного производства. Производственная мощность — до 20 тонн в сутки. Завод расположен в 7 километрах от Челябинска по федеральной трассе М5. Стоимость- 330 млн рублей, возможна покупка в лизинг», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

В состав мясокомбината входит колбасный цех — 2 этажа площадью 1324 м², а также производственный корпус полуфабрикатов со складским помещением 924 м² (2 этажа + подвал). Продавец отмечает, что земельный участок 4252 м² и производственные здания находятся в собственности.

Помимо цехов на комбинате расположены офисные и складские помещения, холодильные и морозильные камеры и гараж. Собственник уверяет, что цеха пребывают в отличном состоянии, а территория завода находится под охраной.

За комбинат из двух цехов просят 330 млн рублей Скрин с сайта «Авито»