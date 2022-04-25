В Челябинске на продажу выставили мясокомбинат. Скрин

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Алексей Текслер посетил новый логистический центр ООО «Ариант». Челябинск, колбаса, свинина, ариант, мясо, продукция ариант
Производственная мощность предприятия составляет до 20 тонн в сутки (фото из архива) Фото:

В Челябинске на продажу выставили действующий мясокомбинат, расположенный в Советском районе. За предприятие по производству колбасы и полуфабрикатов продавец просит 330 млн рублей.

«Мясоперерабатывающий завод оборудован импортным производством для всех циклов колбасного производства. Производственная мощность — до 20 тонн в сутки. Завод расположен в 7 километрах от Челябинска по федеральной трассе М5. Стоимость- 330 млн рублей, возможна покупка в лизинг», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

В состав мясокомбината входит колбасный цех — 2 этажа площадью 1324 м², а также производственный корпус полуфабрикатов со складским помещением 924 м² (2 этажа + подвал). Продавец отмечает, что земельный участок 4252 м² и производственные здания находятся в собственности.

Помимо цехов на комбинате расположены офисные и складские помещения, холодильные и морозильные камеры и гараж. Собственник уверяет, что цеха пребывают в отличном состоянии, а территория завода находится под охраной.

За комбинат из двух цехов просят 330 млн рублей

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В Челябинске на продажу выставили действующий мясокомбинат, расположенный в Советском районе. За предприятие по производству колбасы и полуфабрикатов продавец просит 330 млн рублей. «Мясоперерабатывающий завод оборудован импортным производством для всех циклов колбасного производства. Производственная мощность — до 20 тонн в сутки. Завод расположен в 7 километрах от Челябинска по федеральной трассе М5. Стоимость- 330 млн рублей, возможна покупка в лизинг», — говорится в объявлении на сайте «Авито». В состав мясокомбината входит колбасный цех — 2 этажа площадью 1324 м², а также производственный корпус полуфабрикатов со складским помещением 924 м² (2 этажа + подвал). Продавец отмечает, что земельный участок 4252 м² и производственные здания находятся в собственности. Помимо цехов на комбинате расположены офисные и складские помещения, холодильные и морозильные камеры и гараж. Собственник уверяет, что цеха пребывают в отличном состоянии, а территория завода находится под охраной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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