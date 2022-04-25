Пермяки атаковали аккаунт депутата ГД из-за его слов о лекарствах

Депутат на свое странице рассказал про препараты, которые уже сейчас заменят ушедшие импортные Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Депутат Государственной Думы РФ от Пермского края Игорь Шубин рассказал о свежих примерах импортозамещения в фармацевтике и медицине. Поделившись этим на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», он получил многочисленные отклики от жителей: какие еще лекарства жизненно необходимо заменить.

«„НоваМедика“ зарегистрировала препарат „Миореол“ для лечения болезни Альцгеймера, „ВолгаХимФорм“ будет обеспечивать поставки кардиопрепаратов „Эмоксипин“, „Мексидол“ и „Милдронат“ после ухода одной из зарубежных компаний с рынка. А компания „Отдел медицинской техники“ получила разрешение на строительство производства по выпуску вакуумных систем забора крови и расходных реанимационных материалов », — рассказал депутат.

Шубин отметил, что после введения антироссийских санкций возник ажиотажный спрос на ряд препаратов и они пропали из свободной продажи. По словам депутата, на данный момент спрос нормализовался и товарный запас лекарств есть.

Ему в ответ пермяки начали писать о том, что некоторых лекарств в Перми все же нет. К примеру, «Депакин хроносфера», «Юперио» по льготным рецептам. Общественник, руководитель благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев предложил депутату оплатить лекарственные средства всем детям Пермского края, кто не может их получить и у которых от этого зависит жизнь. В ответ Игорь Шубин сообщил, что лишь передает новости от минздрава и попросил Жебелева отправить ему на почту список необходимых для детей лекарств.

Уход иностранных фармацевтических компаний с российского рынка связан с экономическими санкциями со стороны западных стран в отношении России. Это ответ Евросоюза и США на проведение спецоперации на территории Украины. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: к примеру, они создают аналоги западных лекарств, при этом планируя полностью закрыть потребность в инсулине. Петербургская фармацевтическая компания «Герофарм» в течение полутора-двух месяцев нарастит объемы производства инсулина до 100% от необходимого российскому рынку.

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