В Перми подешевел проект по обустройству пляжа у Мотовилихинского пруда

В Перми на 2 млн подешевел проект по обустройству пляжа у Мотовилихинского пруда
© Служба новостей «URA.RU»
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В проекте нужно предусмотреть организацию места отдыха у воды по периметру пруда, организовать игровую и спортивную площадки
В проекте нужно предусмотреть организацию места отдыха у воды по периметру пруда, организовать игровую и спортивную площадки Фото:

Городские власти вновь объявили конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по обустройству объекта озеленения у Мотовилихинского пруда. Цена контракта — 13,3 млн рублей.

«Подрядчику необходимо разработать проект и сметную документацию, пройти государственную историко-культурную экспертизу. В проекте нужно предусмотреть организацию места отдыха у воды по периметру пруда, игровую и спортивную площадки. Кроме того, малые архитектурные формы, элементы благоустройства, дорожки для прогулок и велосипедистов», — сказано в техзадании на портале госзакупок. 

В 2024 году URA.RU сообщало о том, что власти искали подрядчика на эти работы за почти 15 млн рублей. Их необходимо было выполнить с 25 декабря 2024 года до 10 февраля 2025 года.

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Городские власти вновь объявили конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по обустройству объекта озеленения у Мотовилихинского пруда. Цена контракта — 13,3 млн рублей. «Подрядчику необходимо разработать проект и сметную документацию, пройти государственную историко-культурную экспертизу. В проекте нужно предусмотреть организацию места отдыха у воды по периметру пруда, игровую и спортивную площадки. Кроме того, малые архитектурные формы, элементы благоустройства, дорожки для прогулок и велосипедистов», — сказано в техзадании на портале госзакупок.  В 2024 году URA.RU сообщало о том, что власти искали подрядчика на эти работы за почти 15 млн рублей. Их необходимо было выполнить с 25 декабря 2024 года до 10 февраля 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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