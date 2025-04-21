В Перми подешевел проект по обустройству пляжа у Мотовилихинского пруда

Городские власти вновь объявили конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по обустройству объекта озеленения у Мотовилихинского пруда. Цена контракта — 13,3 млн рублей.
«Подрядчику необходимо разработать проект и сметную документацию, пройти государственную историко-культурную экспертизу. В проекте нужно предусмотреть организацию места отдыха у воды по периметру пруда, игровую и спортивную площадки. Кроме того, малые архитектурные формы, элементы благоустройства, дорожки для прогулок и велосипедистов», — сказано в техзадании на портале госзакупок.
В 2024 году URA.RU сообщало о том, что власти искали подрядчика на эти работы за почти 15 млн рублей. Их необходимо было выполнить с 25 декабря 2024 года до 10 февраля 2025 года.
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