Бастрыкина заинтересовал аварийный дом в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В доме разрушаются стены
В доме разрушаются стены Фото:

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад об аварийном доме в Перми на улице Янаульской. Его жителей не могут расселить на протяжении нескольких лет. Об этом сообщили в telegram-канале пресс-службы СК России.

«Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в городе Перми. Здание было признано аварийным в 2017 году. Переселение жильцов планировалось в декабре 2023 года. Но жилье гражданам не предоставлено», — сказано в сообщении.

Уточняется, что жители жалуются на разрушение несущих стен и плесень в квартирах. СУ СК по Пермскому краю проводит проверку. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад об аварийном доме в Перми на улице Янаульской. Его жителей не могут расселить на протяжении нескольких лет. Об этом сообщили в telegram-канале пресс-службы СК России. «Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в городе Перми. Здание было признано аварийным в 2017 году. Переселение жильцов планировалось в декабре 2023 года. Но жилье гражданам не предоставлено», — сказано в сообщении. Уточняется, что жители жалуются на разрушение несущих стен и плесень в квартирах. СУ СК по Пермскому краю проводит проверку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...