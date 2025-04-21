Бастрыкина заинтересовал аварийный дом в Перми

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад об аварийном доме в Перми на улице Янаульской. Его жителей не могут расселить на протяжении нескольких лет. Об этом сообщили в telegram-канале пресс-службы СК России.
«Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении прав жильцов аварийного дома в городе Перми. Здание было признано аварийным в 2017 году. Переселение жильцов планировалось в декабре 2023 года. Но жилье гражданам не предоставлено», — сказано в сообщении.
Уточняется, что жители жалуются на разрушение несущих стен и плесень в квартирах. СУ СК по Пермскому краю проводит проверку.
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