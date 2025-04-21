В Пермском крае подростков после суток в лесу отправили в больницу

В Пермском крае подростков, которые более суток блуждали по лесу в Очерском округе, нашли и отвезли в больницу. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
«Подростки уже доставлены в Очерскую ЦРБ для медицинского осмотра. Поручил министру здравоохранения держать на контроле оказание всей необходимой медпомощи», — написал глава региона в Telegram.
Как ранее рассказывало URA.RU, два мальчика 15-ти лет потерялись днем 20 апреля. В лес на мотоцикле они заехали, скрываясь от наряда полиции. Поисковая операция продолжалась с ночи до 16:30 21 апреля. В ней принимали участие полицейские с собакой, спасатели, сотрудники СК, охотники и простые жители Очерского округа.
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