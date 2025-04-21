По факту аварии с автобусом на Леонова в Перми проводится проверка

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Прокуратура Индустриального района Перми контролирует установление обстоятельств, причин и условий ДТП с участием пассажирского автобуса. До этого процессуальную проверку по данному факту начала полиция. Авария 21 апреля произошла в 10:18 на улице Космонавта Леонова.

«По предварительной информации, водитель газели, при выезде задним ходом с парковки, допустил столкновение с автобусом. Пострадавшим оказывается медпомощь», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале. 

Ранее URA.RU в дептрансе Перми пояснили, что ДТП произошло между автобусом №59 и посторонним транспортом. При ДТП в салоне упала женщина. Согласно должностной инструкции, водитель остановил автобус и сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу. На место вызвали спецслужбы. Степень вины участников установят сотрудники ГАИ.

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Прокуратура Индустриального района Перми контролирует установление обстоятельств, причин и условий ДТП с участием пассажирского автобуса. До этого процессуальную проверку по данному факту начала полиция. Авария 21 апреля произошла в 10:18 на улице Космонавта Леонова. «По предварительной информации, водитель газели, при выезде задним ходом с парковки, допустил столкновение с автобусом. Пострадавшим оказывается медпомощь», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.  Ранее URA.RU в дептрансе Перми пояснили, что ДТП произошло между автобусом №59 и посторонним транспортом. При ДТП в салоне упала женщина. Согласно должностной инструкции, водитель остановил автобус и сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу. На место вызвали спецслужбы. Степень вины участников установят сотрудники ГАИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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