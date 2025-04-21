По факту аварии с автобусом на Леонова в Перми проводится проверка

Прокуратура Индустриального района Перми контролирует установление обстоятельств, причин и условий ДТП с участием пассажирского автобуса. До этого процессуальную проверку по данному факту начала полиция. Авария 21 апреля произошла в 10:18 на улице Космонавта Леонова.
«По предварительной информации, водитель газели, при выезде задним ходом с парковки, допустил столкновение с автобусом. Пострадавшим оказывается медпомощь», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.
Ранее URA.RU в дептрансе Перми пояснили, что ДТП произошло между автобусом №59 и посторонним транспортом. При ДТП в салоне упала женщина. Согласно должностной инструкции, водитель остановил автобус и сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу. На место вызвали спецслужбы. Степень вины участников установят сотрудники ГАИ.
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