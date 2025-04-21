В Перми скопилась огромная пробка из-за аварии. Карта

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Очевидцы сообщают, что столкнулись автобус и автомобиль Lexus
Очевидцы сообщают, что столкнулись автобус и автомобиль Lexus Фото:

Огромная пробка образовалась из-за аварии в районе дома №30 на Улице Чкалова в Перми. Очевидцы сообщают, что столкнулись автобус и автомобиль Lexus.

«Движение ограничено в направлении Комсомольского проспекта. Учитывайте это при планировании маршрута. Принимаем меры для прогона транспорта», — сообщает telegram-канал «Дорожная обстановка Перми и Пермского края».

По данным сервиса Яндекс Карты, на данный момент встал перекресток на улицах Чкалова Героев Хасана и Куйбышева. Автомобилисты также сообщают о перекрытии движения и ДТП возле сквера имени Субботина. 

URA.RU направило запрос в Министерство здравоохранения Пермского края с целью узнать о возможных пострадавших. Ответ на них ожидается. 

Встал перекресток на улицах Чкалова — Героев Хасана и Куйбышева
Встал перекресток на улицах Чкалова — Героев Хасана и Куйбышева
Фото:

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Огромная пробка образовалась из-за аварии в районе дома №30 на Улице Чкалова в Перми. Очевидцы сообщают, что столкнулись автобус и автомобиль Lexus. «Движение ограничено в направлении Комсомольского проспекта. Учитывайте это при планировании маршрута. Принимаем меры для прогона транспорта», — сообщает telegram-канал «Дорожная обстановка Перми и Пермского края». По данным сервиса Яндекс Карты, на данный момент встал перекресток на улицах Чкалова — Героев Хасана и Куйбышева. Автомобилисты также сообщают о перекрытии движения и ДТП возле сквера имени Субботина.  URA.RU направило запрос в Министерство здравоохранения Пермского края с целью узнать о возможных пострадавших. Ответ на них ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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