Огромная пробка образовалась из-за аварии в районе дома №30 на Улице Чкалова в Перми. Очевидцы сообщают, что столкнулись автобус и автомобиль Lexus.
«Движение ограничено в направлении Комсомольского проспекта. Учитывайте это при планировании маршрута. Принимаем меры для прогона транспорта», — сообщает telegram-канал «Дорожная обстановка Перми и Пермского края».
По данным сервиса Яндекс Карты, на данный момент встал перекресток на улицах Чкалова — Героев Хасана и Куйбышева. Автомобилисты также сообщают о перекрытии движения и ДТП возле сквера имени Субботина.
URA.RU направило запрос в Министерство здравоохранения Пермского края с целью узнать о возможных пострадавших. Ответ на них ожидается.
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