В Пермском крае проблемный экс-мэр попал под уголовное преследование

Бывший глава Чайковского округа в Пермском крае Юрий Востриков подозревается в превышении должностных полномочий. Об этом URA.RU cообщили несколько источников, близких к правоохранительным органам. По информации одного из них, экс-чиновнику вменяется незаконная передача муниципального имущества в частные руки.
«Юрия Вострикова подозревают в передаче ООО „Элиона“ пищеблока Чайковской горбольницы. На днях у него проводились обыски», — сказал источник. В пресс-службе краевого управления Следкома URA.RU подтвердили информацию о возбуждении в отношении некоего экс-чиновника в Чайковском уголовного дела по статье по ч. 2 ст. 286 УК РФ. При этом фамилию чиновника в ведомстве не раскрывают
«В СУ СК России по Пермскому краю возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В настоящее время следователями проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве. По информации СМИ, сейчас бывший глава Чайковского округа находится под подпиской о невыезде. Получить комментарий Вострикова URA.RU не удалось, на звонок по телефонному номеру, которым располагает редакция, никто не ответил.
Востриков, являвшийся мэром-старожилом, покинул кресло главы Чайковского в 2023 году. Последние годы, что он находился у власти, к нему не раз возникали претензии со стороны губернатора. В 2024 году за экс-чиновника взялась прокуратура — она потребовала от Вострикова вернуть премии, которые он получил себе за хорошую работу. Сейчас споры надзорного органа и бывшего мэра продолжаются в Пермском краевом суде.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!