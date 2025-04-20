Работа пермского режиссера монтажа Никиты Диденко под названием «Красота в последовательности» («Beauty in Sequence») попала в список финалистов международной премии Clio Awards 2025 года. Проект представлен в категории «Film Craft (Editing)».
«В последний раз российские авторы становились лауреатами этой премии в 2021 году. Ролик „Красота в последовательности“ — это виртуозное владение искусством монтажа, соединяющем фрагменты крупных кинолент 2024 года в единое целое, создавая ощущение плавности и гармонии видеоряда», — сообщает Business Class.
Clio Awards — один из наиболее значимых мировых конкурсов, который объединяет креативщиков рекламного бизнеса, дизайн-индустрии и цифрового искусства. Имена победителей огласят 30 апреля 2025 года.
Ранее URA.RU сообщало о том, что стали известны имена номинантов на Строгановскую премию — общественную награду за выдающиеся достижения уроженцев Пермского края. В 2025 году, в честь 20-летия премии, организаторы получили рекордные 117 заявок. Победитель народного голосования получит специальный приз на торжественной церемонии.
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