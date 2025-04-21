Известная пермская IT-компания получила рекордную прибыль

ООО «Парма-Телеком» Пермского края отчиталось о финансовых показателях за 2024 год. Прибыль компании составила 380 млн рублей. Это на 49% больше, чем годом ранее.
«Отчет о финансовых результатах ООО „Парма-Телеком“ за 2024 год. Выручка — 2,94 млрд рублей, чистая прибыль — 380,8 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС.
Компания зарегистрирована в 2003 году. Работает в области IT и консалтинга, в первую очередь, для предприятий нефтегазовой отрасли. Является одним из ведущих комплексных партнеров по цифровой трансформации предприятий на базе современных технологий.
Ранее URA.RU сообщало, что предприятие «Кнауф Гипс Кунгур», которое является дочерней компанией немецкого производителя стройматериалов Knauf, в 2024 году улучшила финансовые результаты. Прибыль завода увеличилась на десятки миллионов рублей.
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