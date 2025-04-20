«Трудящиеся горят желанием быстрейшего разгрома врага»

О чем пермские власти писали Москве в годы Великой Отечественной войны

21 апреля 2025 в 12:30 Размер текста - 17 +

С первых дней Великой Отечественной войны пермские власти вели активную переписку с Кремлем Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU С первых дней Великой Отечественной жизнь страны и Пермской (тогда — Молотовской) области резко изменилась. Нужно было срочно перестроить деятельность партийных и государственных органов, перевести промышленность на военные рельсы, мобилизовать население и производства. Руководители региона регулярно обращались в центральные органы власти с просьбами, отчетами и инициативами. URA.RU рассказывает, что обсуждали чиновники Молотова с Москвой в годы войны и как это повлияло на историю области. Истребительные батальоны Работа по мобилизации началась в первый день Великой Отечественной войны. Сводки о количестве мобилизованных регулярно отправлялись в Москву. Всего за годы войны с территории Пермской (Молотовской) области было призвано на фронт 500 тысяч человек. На фронтах погибли и пропали без вести 200 тысяч пермяков. Помимо отправки бойцов на фронт, в области формировались истребительные батальоны. Из постановления бюро Молотовского обкома ВКП (б) о формировании истребительных батальонов 26 июня 1941 года: «Бюро Обкома постановляет — сформировать в городе Молотове, Березниках, Соликамске, Чусовом, Кизеле, Губахе, Лысьве, Краснокамске, Кунгуре, Чермозе, Добрянке, Красновишерске, Верещагино, Чердыни и Коми-Пермяцком округе истребительные батальоны. Сформировать из числа проверенного партийного, комсомольского и советского актива, способного владеть оружием». Митинг на заводе №19 имени Сталина ПермГАСПИ Мобилизация в трудовую армию В связи с мобилизацией на фронт миллионов мужчин с рабочими руками быстро возникли проблемы. Но производство в тылу тоже требовалось наращивать. Президиум Верховного Совета СССР уже 22 июня 1941 года издает указ «О военном положении». Согласно ему, военным властям предоставлялось право, среди прочего, привлекать граждан к трудовой повинности. Новыми правами тут же начали активно пользоваться в тыловых районах. Но решения эти принимались местными органами, без единого плана и системы. Довольно скоро государство перешло к мобилизационным мерам, в том числе — в тылу. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 года: «Всех рабочих и служащих мужского и женского пола предприятий военной промышленности считать на период войны мобилизованными. Закрепить для постоянной работы за теми предприятиями, на которых они работают. Самовольный уход рабочих и служащих с предприятий рассматривать как дезертирство и лиц, виновных в самовольном уходе (дезертирстве), карать тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет». Производство на лысьвенском металлургическом заводе museum.lysva.ru Прием и размещение эвакуированных предприятий В тыл страны с первых дней войны начали эвакуировать промышленные предприятия. Не стала исключением и Молотовская область. Из докладной записки уполномоченного КПК при ЦК ВКП (б) по Молотовской области Кулефеева председателю комиссии партийного контроля при ЦК ВКП (б) А. А. Андрееву о восстановлении промышленных предприятий, эвакуированных в Молотовскую область, 15 января 1942 года: «В Молотовскую область по постановлениям Государственного Комитета Обороны и эвакосовета должно прибыть 166 эвакуированных промышленных предприятий и отдельных производств. По состоянию на 1 января 1942 года прибыло оборудование полностью и частично с 110 предприятий. Из них восстановлены полностью 22, восстановлены частично 23 промышленных предприятия». Так, завод № 224, выпускающий авиаприборы, эвакуирован из Ленинграда на площадь учебного здания Молотовского авиатехникума. Оборудование в количестве 390 единиц прибыло в августе. Смонтировано в 15-дневный срок, а уже в сентябре запущено в эксплуатацию. Пермская пушка А-19. Пермь. Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Перестройка работы пермских заводов Огромный вклад в Великую Победу внесли «Мотовилихинские заводы». Почти 50 тысяч артиллерийских систем, 40% всей ствольной артиллерии, применявшейся Красной армией, производили здесь. Первый выстрел по Германии 2 августа 1944 года был сделан из пермской пушки-гаубицы МЛ-20. 20 апреля 1945 года пермская пушка А-19 первой открыла огонь по Берлину. Около 20% всех авиационных моторов дал фронту Завод №19. Завод №700 из Лысьвы — единственный в СССР обеспечивал касками всю армию. Все образцы новой военной продукции утверждались в Москве. Из письма секретаря Молотовского обкома ВКП (б) Николая Гусарова секретарю ЦК ВКП (б) Георгию Маленкову об оказании содействия в испытании и принятии на вооружение нового образца 37-мм пушки, разработанной и изготовленной ОКБЛ-46 9 апреля 1942 года: «Данный образец мощной 37 миллиметровой пушки, имеющий начальную скорость 860 метров в секунду, при весе снаряда 0,732 килограмма, благодаря примененному новому принципу поглощения энергии отката имеет настолько незначительное усилие на цапфы. Это дает возможность вести стрельбу из пушки непосредственно с плечевого упора, причем ощущение отдачи получается меньше, чем при стрельбе из винтовки». После полной передислокации столичного предприятия в 1941 году в Молотове был организован объединенный карбюраторный завод № 33, на котором создавались и выпускались почти все карбюраторы для советской боевой авиации. К 1942 году в СССР осталось одно предприятие, где делались солдатские каски, — Лысьвенский металлургический завод (в годы войны — завод №700). В период войны объем производства касок составил более 10 миллионов штук. Всего в области действовало 40 стратегических предприятий с присвоенными секретными номерами. Секретарь Молотовского обкома ВКП (б) Николай Гусаров ПермГАСПИ Награды для бойцов на фронте и для рабочих в тылу За первые 14 месяцев Великой Отечественной войны производительность труда в Перми увеличилась на 40%. К сентябрю 1942 года все заводы города в целом вдвое увеличили выпуск продукции. Заводы работали круглосуточно и без выходных. Людей необходимо было чем-то поощрять. Из письма секретаря Молотовского обкома ВКП (б) Н. И. Гусарова народному комиссару Военно-морского флота Союза ССР Адмиралу Н. Г. Кузнецову с предложением о награждении орденами и медалями работников завода № 98 и Артуправления военно-морского флота 16 октября 1943 года: «Коллектив завода № 98 имени С. М. Кирова, совместно с работниками артуправления флота, успешно решили вопросы производства порохов для морской артиллерии. В связи с завершением разработки освоения морских порохов и зарядов, Молотовский обком ВКП (б) считает необходимым войти в Правительство с ходатайством о награждении орденами и медалями работников завода № 98 и Артуправления военно-морского флота отличившихся при выполнении поставленных перед заводом задач по обеспечению артиллерии флота зарядами». Знаменитый Ленинградский монетный двор, эвакуированный в город Краснокамск Молотовской области, чеканил ордена и медали для всей Красной армии и имел свой план по выпуску продукции. Из письма секретаря Президиума Верховного Совета СССР А. Горкина секретарю Молотовского обкома ВКП (б) Николаю Гусарову об увеличении госзадания Краснокамскому Монетному Двору по выпуску орденов и медалей 7 декабря 1943 года: «В связи со значительным ростом награждений на фронтах за последнее время, большим недовыполнением планов изготовления отдельных видов орденов в текущем году и введением новых орденов („Б. Хмельницкого“, „Славы“), задания на изготовление орденов по Краснокамскому Монетном Двору в декабре, январе возрастают в 1?—2? раза. Для выполнения этих заданий завод должен значительно увеличить штамповку, усилить инструментальную и ремонтную часть, увеличить количество рабочих». Организация приема и проживания населения, эвакуированного из прифронтовых районов Строительство бараков для рабочих Государственный архив Пермского края В Молотовскую область эвакуировали также квалифицированных рабочих, беженцев и эвакуированных из оккупированных районов. За их счет население областного центра увеличилось более чем в полтора раза, а всего область приняла более 350 тысяч человек из Белоруссии, Украины, Прибалтики, западных областей России, Ленинграда и Москвы. Селить их было негде, поэтому пришлось строить не только деревянные бараки, но даже землянки. Эти сооружения были рассчитаны на 10-20 человек, которые могли обогреваться одной печью. Возникали целые подземные поселки, в которых жили тысячи человек. Из письма секретаря Молотовского обкома ВКП (б) Н. И. Гусарова секретарю ЦК ВКП (б) А. А. Андрееву, 1942 год: «Наркоматы, решая вопрос о развертывании работы эвакуированных предприятий, вовсе не задумываются над тем, где и в каких условиях будут жить рабочие этих предприятий. Таких примеров много. На почве ненормальной переуплотненности и скверных жилищно-бытовых условий возникают вспышки тифозных эпидемий, радикальная борьба с которыми также упирается в нетерпимые жилищные условия. Рабочие многих из эвакуированных предприятий работают хорошо и отчетливо сознают свои обязанности перед Родиной. Они мирились с многочисленными трудностями, преодолевали их и все же упорно работали на своем деле. Но одно дело — лето и осень и совершенно другое — зима, да еще к тому же в наших краях. Теперь рабочие совершенно справедливо говорят нам, что жить в каком-нибудь сарае или землянке уже стало невозможно…». Прибытие эвакуированных «ВКонтакте. Мой город — Пермь» Из 47 районов Молотовской области было отобрано 19 для размещения в них ленинградских интернатов и детдомов. 6 ноября 1941 года в Молотов прибыл первый пароход с ленинградскими детьми, за ним стали приходить и другие. Последний пришел 12 ноября. Начались морозы, Кама встала. Застрявшие в пути пароходы вынуждены были высадить своих маленьких пассажиров на волжских пристанях. Отсюда детям предстояло добираться в Молотовскую область железной дорогой. Из справки Молотовского обкома ВКП (б), направленной секретарю ЦК ВКП (б) А. А. Андрееву, о состоянии детских учреждений, эвакуированных в Молотовскую область 15 октября 1942 года «Количество и состав детских эвакуированных учреждений. В Молотовской области размещено 265 эвакуированных детских учреждений с общим количеством 30669 человек детей. Кроме того, в области имеется 23 местных детских дома с общим количеством детей 5063 человек». Памятник героям Уральского Добровольческого танкового корпуса, Пермь Фото: Сергей Русанов © URA.RU Формирование Уральского Добровольческого танкового корпуса Из обращения к Председателю Государственного Комитета Обороны И. В. Сталину высших партийных и военных руководителей Свердловской, Молотовской и Челябинской областей о формировании Особого добровольческого Уральского танкового корпуса: «Питая священную ненависть к немецко-фашистским извергам, стремясь скорее истребить гитлеровских людоедов, трудящиеся Сталинского Урала горят желанием быстрейшего разгрома врага и освобождения родной земли, не щадя ни сил, ни самой жизни. Выражая благородные патриотические желания уральцев, мы просим Вас, товарищ Сталин, разрешить нам сформировать Особый добровольческий Уральский танковый корпус Вашего имени в честь ознаменования 25-й годовщины Красной Армии. Мы обязуемся провести комплектование этого корпуса на добровольных началах и сверх контингента людей, подлежащего отправлению в армию по плану Наркомата Обороны». Бойцы знаменитого танкового корпуса zs74.ru Желание служить в танковой дивизии изъявили 115 тысяч жителей Свердловской, Челябинской, Молотовской областей. Но взяли в корпус только 9660 человек. Только от одного названия Уральского добровольческого танкового корпуса фашисты приходили в ужас и трепетали. Среди противника бытовало иное название знаменитого танкового корпуса из добровольцев — «дивизия черных ножей». Армейские ножи являлись отличительной особенностью снаряжения личного состава Уральского добровольческого танкового корпуса и были сделаны для каждого танкиста — от рядового до генерала. Опять же на взносы трудящихся холодное оружие было изготовлено с черной рукояткой из эбонита. О ножах ходили легенды, где оружию придавали уникальные сверхсвойства. Из письма, направленного командованием Уральского военного округа в Молотовский областной военный комиссариат и Молотовский обком ВКП (б) о формировании Добровольческого танкового корпуса 25 февраля 1943 года: «По решению обкомов ВКП (б) и исполкомов облсоветов депутатов трудящихся на территории обслуживаемой УралВО будет сформирован добровольческий танковый корпус. В Молотовской области намечено сформировать следующие части, входящие в состав этого корпуса: танковую бригаду — 1173 человек, минометный полк — 27 человек, ремонтную базу — 72 человека, мотострелковый батальон — 707 человек». Первое боевое крещение Уральский добровольческий танковый корпус в составе 4-й танковой армии получил летом 1943 года в сражении на Курской дуге. Уральским танкистам, не имевшим боевого опыта, противостояли отборные части, оснащенные «Тиграми», «Пантерами» и «Фердинандами». Но они смогли отбросить противника на 150 километров и приняли участие в освобождении Орла и Белгорода. Уральские добровольцы приняли участие и в штурме Берлина, а на рассвете 10 мая ворвались в Прагу. Митинг на заводе им. Ленина в честь Дня Победы, Пермь, 9 мая 1945 года Молотовская область в 1945 году Война коренным образом изменила мирную жизнь региона. Появились новые предприятия, которые освоили выпуск сотен наименований видов продукции. Увеличилось население области, за годы войны построено порядка 40 гидроэлектростанций. Из доклада о работе исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся в годы войны, представленного в Совет Народных Комиссаров РСФСР в мае 1945 года: «За годы Отечественной войны, в связи с эвакуацией промышленности на Восток, в Молотовскую область прибыло оборудование более 100 заводов. Причем абсолютное большинство осело прочно и после окончания войны их будет нецелесообразно возвращать в свое прежнее местонахождение. <…> Выстроены десятки новых предприятий и цехов, в том числе: новая крупная домна в Чусовом, первый на Урале бессемеровский цех, Березниковский магниевый завод, крупнейший пороховой завод, Краснокамский нефтеперегонный завод, коксовые батареи в Губахе и другие». Два города Пермского края сейчас носят звание городов трудовой доблести — это Пермь (Молотов) и Лысьва. Столь почетное звание присваивается городам страны, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С первых дней Великой Отечественной жизнь страны и Пермской (тогда — Молотовской) области резко изменилась. Нужно было срочно перестроить деятельность партийных и государственных органов, перевести промышленность на военные рельсы, мобилизовать население и производства. Руководители региона регулярно обращались в центральные органы власти с просьбами, отчетами и инициативами. URA.RU рассказывает, что обсуждали чиновники Молотова с Москвой в годы войны и как это повлияло на историю области. Истребительные батальоны Работа по мобилизации началась в первый день Великой Отечественной войны. Сводки о количестве мобилизованных регулярно отправлялись в Москву. Всего за годы войны с территории Пермской (Молотовской) области было призвано на фронт 500 тысяч человек. На фронтах погибли и пропали без вести 200 тысяч пермяков. Помимо отправки бойцов на фронт, в области формировались истребительные батальоны. Из постановления бюро Молотовского обкома ВКП (б) о формировании истребительных батальонов 26 июня 1941 года: «Бюро Обкома постановляет — сформировать в городе Молотове, Березниках, Соликамске, Чусовом, Кизеле, Губахе, Лысьве, Краснокамске, Кунгуре, Чермозе, Добрянке, Красновишерске, Верещагино, Чердыни и Коми-Пермяцком округе истребительные батальоны. Сформировать из числа проверенного партийного, комсомольского и советского актива, способного владеть оружием». Мобилизация в трудовую армию В связи с мобилизацией на фронт миллионов мужчин с рабочими руками быстро возникли проблемы. Но производство в тылу тоже требовалось наращивать. Президиум Верховного Совета СССР уже 22 июня 1941 года издает указ «О военном положении». Согласно ему, военным властям предоставлялось право, среди прочего, привлекать граждан к трудовой повинности. Новыми правами тут же начали активно пользоваться в тыловых районах. Но решения эти принимались местными органами, без единого плана и системы. Довольно скоро государство перешло к мобилизационным мерам, в том числе — в тылу. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 года: «Всех рабочих и служащих мужского и женского пола предприятий военной промышленности считать на период войны мобилизованными. Закрепить для постоянной работы за теми предприятиями, на которых они работают. Самовольный уход рабочих и служащих с предприятий рассматривать как дезертирство и лиц, виновных в самовольном уходе (дезертирстве), карать тюремным заключением на срок от 5 до 8 лет». Прием и размещение эвакуированных предприятий В тыл страны с первых дней войны начали эвакуировать промышленные предприятия. Не стала исключением и Молотовская область. Из докладной записки уполномоченного КПК при ЦК ВКП (б) по Молотовской области Кулефеева председателю комиссии партийного контроля при ЦК ВКП (б) А. А. Андрееву о восстановлении промышленных предприятий, эвакуированных в Молотовскую область, 15 января 1942 года: «В Молотовскую область по постановлениям Государственного Комитета Обороны и эвакосовета должно прибыть 166 эвакуированных промышленных предприятий и отдельных производств. По состоянию на 1 января 1942 года прибыло оборудование полностью и частично с 110 предприятий. Из них восстановлены полностью 22, восстановлены частично 23 промышленных предприятия». Так, завод № 224, выпускающий авиаприборы, эвакуирован из Ленинграда на площадь учебного здания Молотовского авиатехникума. Оборудование в количестве 390 единиц прибыло в августе. Смонтировано в 15-дневный срок, а уже в сентябре запущено в эксплуатацию. Перестройка работы пермских заводов Огромный вклад в Великую Победу внесли «Мотовилихинские заводы». Почти 50 тысяч артиллерийских систем, 40% всей ствольной артиллерии, применявшейся Красной армией, производили здесь. Первый выстрел по Германии 2 августа 1944 года был сделан из пермской пушки-гаубицы МЛ-20. 20 апреля 1945 года пермская пушка А-19 первой открыла огонь по Берлину. Около 20% всех авиационных моторов дал фронту Завод №19. Завод №700 из Лысьвы — единственный в СССР обеспечивал касками всю армию. Все образцы новой военной продукции утверждались в Москве. Из письма секретаря Молотовского обкома ВКП (б) Николая Гусарова секретарю ЦК ВКП (б) Георгию Маленкову об оказании содействия в испытании и принятии на вооружение нового образца 37-мм пушки, разработанной и изготовленной ОКБЛ-46 9 апреля 1942 года: После полной передислокации столичного предприятия в 1941 году в Молотове был организован объединенный карбюраторный завод № 33, на котором создавались и выпускались почти все карбюраторы для советской боевой авиации. К 1942 году в СССР осталось одно предприятие, где делались солдатские каски, — Лысьвенский металлургический завод (в годы войны — завод №700). В период войны объем производства касок составил более 10 миллионов штук. Всего в области действовало 40 стратегических предприятий с присвоенными секретными номерами. Награды для бойцов на фронте и для рабочих в тылу За первые 14 месяцев Великой Отечественной войны производительность труда в Перми увеличилась на 40%. К сентябрю 1942 года все заводы города в целом вдвое увеличили выпуск продукции. Заводы работали круглосуточно и без выходных. Людей необходимо было чем-то поощрять. Из письма секретаря Молотовского обкома ВКП (б) Н. И. Гусарова народному комиссару Военно-морского флота Союза ССР Адмиралу Н. Г. Кузнецову с предложением о награждении орденами и медалями работников завода № 98 и Артуправления военно-морского флота 16 октября 1943 года: «Коллектив завода № 98 имени С. М. Кирова, совместно с работниками артуправления флота, успешно решили вопросы производства порохов для морской артиллерии. В связи с завершением разработки освоения морских порохов и зарядов, Молотовский обком ВКП (б) считает необходимым войти в Правительство с ходатайством о награждении орденами и медалями работников завода № 98 и Артуправления военно-морского флота отличившихся при выполнении поставленных перед заводом задач по обеспечению артиллерии флота зарядами». Знаменитый Ленинградский монетный двор, эвакуированный в город Краснокамск Молотовской области, чеканил ордена и медали для всей Красной армии и имел свой план по выпуску продукции. Из письма секретаря Президиума Верховного Совета СССР А. Горкина секретарю Молотовского обкома ВКП (б) Николаю Гусарову об увеличении госзадания Краснокамскому Монетному Двору по выпуску орденов и медалей 7 декабря 1943 года: Организация приема и проживания населения, эвакуированного из прифронтовых районов В Молотовскую область эвакуировали также квалифицированных рабочих, беженцев и эвакуированных из оккупированных районов. За их счет население областного центра увеличилось более чем в полтора раза, а всего область приняла более 350 тысяч человек из Белоруссии, Украины, Прибалтики, западных областей России, Ленинграда и Москвы. Селить их было негде, поэтому пришлось строить не только деревянные бараки, но даже землянки. Эти сооружения были рассчитаны на 10-20 человек, которые могли обогреваться одной печью. Возникали целые подземные поселки, в которых жили тысячи человек. Из 47 районов Молотовской области было отобрано 19 для размещения в них ленинградских интернатов и детдомов. 6 ноября 1941 года в Молотов прибыл первый пароход с ленинградскими детьми, за ним стали приходить и другие. Последний пришел 12 ноября. Начались морозы, Кама встала. Застрявшие в пути пароходы вынуждены были высадить своих маленьких пассажиров на волжских пристанях. Отсюда детям предстояло добираться в Молотовскую область железной дорогой. Из справки Молотовского обкома ВКП (б), направленной секретарю ЦК ВКП (б) А. А. Андрееву, о состоянии детских учреждений, эвакуированных в Молотовскую область 15 октября 1942 года «Количество и состав детских эвакуированных учреждений. В Молотовской области размещено 265 эвакуированных детских учреждений с общим количеством 30669 человек детей. Кроме того, в области имеется 23 местных детских дома с общим количеством детей 5063 человек». Формирование Уральского Добровольческого танкового корпуса Из обращения к Председателю Государственного Комитета Обороны И. В. Сталину высших партийных и военных руководителей Свердловской, Молотовской и Челябинской областей о формировании Особого добровольческого Уральского танкового корпуса: «Питая священную ненависть к немецко-фашистским извергам, стремясь скорее истребить гитлеровских людоедов, трудящиеся Сталинского Урала горят желанием быстрейшего разгрома врага и освобождения родной земли, не щадя ни сил, ни самой жизни. Выражая благородные патриотические желания уральцев, мы просим Вас, товарищ Сталин, разрешить нам сформировать Особый добровольческий Уральский танковый корпус Вашего имени в честь ознаменования 25-й годовщины Красной Армии. Мы обязуемся провести комплектование этого корпуса на добровольных началах и сверх контингента людей, подлежащего отправлению в армию по плану Наркомата Обороны». Желание служить в танковой дивизии изъявили 115 тысяч жителей Свердловской, Челябинской, Молотовской областей. Но взяли в корпус только 9660 человек. Только от одного названия Уральского добровольческого танкового корпуса фашисты приходили в ужас и трепетали. Среди противника бытовало иное название знаменитого танкового корпуса из добровольцев — «дивизия черных ножей». Армейские ножи являлись отличительной особенностью снаряжения личного состава Уральского добровольческого танкового корпуса и были сделаны для каждого танкиста — от рядового до генерала. Опять же на взносы трудящихся холодное оружие было изготовлено с черной рукояткой из эбонита. О ножах ходили легенды, где оружию придавали уникальные сверхсвойства. Первое боевое крещение Уральский добровольческий танковый корпус в составе 4-й танковой армии получил летом 1943 года в сражении на Курской дуге. Уральским танкистам, не имевшим боевого опыта, противостояли отборные части, оснащенные «Тиграми», «Пантерами» и «Фердинандами». Но они смогли отбросить противника на 150 километров и приняли участие в освобождении Орла и Белгорода. Уральские добровольцы приняли участие и в штурме Берлина, а на рассвете 10 мая ворвались в Прагу. Молотовская область в 1945 году Война коренным образом изменила мирную жизнь региона. Появились новые предприятия, которые освоили выпуск сотен наименований видов продукции. Увеличилось население области, за годы войны построено порядка 40 гидроэлектростанций. Из доклада о работе исполкома Молотовского областного Совета депутатов трудящихся в годы войны, представленного в Совет Народных Комиссаров РСФСР в мае 1945 года: Два города Пермского края сейчас носят звание городов трудовой доблести — это Пермь (Молотов) и Лысьва. Столь почетное звание присваивается городам страны, жители которых внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.