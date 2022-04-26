Власти РФ сделают «Сириус» площадкой для старта IT-специалистов

26 апреля 2022 в 21:39 Размер текста - 17 +

В РФ открылся ЦУР, который сможет стать площадкой для IT-специалистов Фото: Владимир Андреев © URA.RU На федеральной территории образовательного комплекса «Сириус» появится центр управления регионом (ЦУР), который может статья площадкой для старта молодых IT-специалистов. Соответствующее заявление сделал первый заместитель главы АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин. «Сейчас есть большой запрос на разъяснение, как сейчас работать в Сети, особенно с учетом новых трендов. Необходимо вовлекать в эту работу молодых IT-специалистов. Это может быть обучение на практике, мы могли бы пилотировать инновационные проекты именно в ЦУР „Сириус“. Например, запуск системы работы органов власти с обращениями граждан в Telegram. Мы хотели бы, чтобы ЦУР „Сириуса“ стал проводником этих новых методик», — рассказал Истомин. Данный ЦУР станет 84 по счету на территории России. «Сириус» будет заниматься реализацией важных для территории имиджевых проектов как на локальном, так и на федеральном уровнях. В рамках работы с «Медиадом «Сириус» ЦУР должен стать центром компетенций в области цифровых коммуникаций. Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в России стартовал сбор заявок от университетов на строительство кампусов мирового уровня. Как отметил Чернышенко, претендовать на строительство кампусов мирового уровня могли не только университеты, но и особые территории. Например, центр «Сириус» в Сочи. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

На федеральной территории образовательного комплекса «Сириус» появится центр управления регионом (ЦУР), который может статья площадкой для старта молодых IT-специалистов. Соответствующее заявление сделал первый заместитель главы АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин. «Сейчас есть большой запрос на разъяснение, как сейчас работать в Сети, особенно с учетом новых трендов. Необходимо вовлекать в эту работу молодых IT-специалистов. Это может быть обучение на практике, мы могли бы пилотировать инновационные проекты именно в ЦУР „Сириус“. Например, запуск системы работы органов власти с обращениями граждан в Telegram. Мы хотели бы, чтобы ЦУР „Сириуса“ стал проводником этих новых методик», — рассказал Истомин. Данный ЦУР станет 84 по счету на территории России. «Сириус» будет заниматься реализацией важных для территории имиджевых проектов как на локальном, так и на федеральном уровнях. В рамках работы с «Медиадом «Сириус» ЦУР должен стать центром компетенций в области цифровых коммуникаций. Ранее заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что в России стартовал сбор заявок от университетов на строительство кампусов мирового уровня. Как отметил Чернышенко, претендовать на строительство кампусов мирового уровня могли не только университеты, но и особые территории. Например, центр «Сириус» в Сочи.