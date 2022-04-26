Слуцкий: Украина служит Британии разменной монетой

27 апреля 2022 в 00:36 Размер текста - 17 +

По мнению Слуцкого, Британия и США используют Украину в корыстных целях Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина для Великобритании — всего лишь разменная монета, которая служит средством для ослабления России. Так председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал на слова британского замминистра обороны Джеймса Хиппи. Ранее тот заявил, что для Украины «абсолютно легитимно» наносить удары в глубине России, чтобы нарушить логистику военных поставок. «Маски сброшены. Фактически Минобороны Великобритании публично расписалось в том, что Украина — это лишь разменная монета, средство уже не только для оказания давления, но и для военного сдерживания РФ», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Слуцкий уверен, что не только Великобритания, но и США используют Украину в корыстных целях. Так, несколько дней назад шеф Пентагона Ллойд Остин сказал, что Америка желает видеть РФ «ослабленной». Российский политик считает, что в самом Вашингтоне уже давно перестали скрывать, что используют Украину в корыстных целях. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Основные цели на этой территории — денацификация и демилитаризация. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Украина для Великобритании — всего лишь разменная монета, которая служит средством для ослабления России. Так председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал на слова британского замминистра обороны Джеймса Хиппи. Ранее тот заявил, что для Украины «абсолютно легитимно» наносить удары в глубине России, чтобы нарушить логистику военных поставок. «Маски сброшены. Фактически Минобороны Великобритании публично расписалось в том, что Украина — это лишь разменная монета, средство уже не только для оказания давления, но и для военного сдерживания РФ», — написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Слуцкий уверен, что не только Великобритания, но и США используют Украину в корыстных целях. Так, несколько дней назад шеф Пентагона Ллойд Остин сказал, что Америка желает видеть РФ «ослабленной». Российский политик считает, что в самом Вашингтоне уже давно перестали скрывать, что используют Украину в корыстных целях. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Основные цели на этой территории — денацификация и демилитаризация.