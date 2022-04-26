МО: националисты готовят теракт в Николаеве, чтобы обвинить РФ

27 апреля 2022 в 00:41 Размер текста - 17 +

Националисты ВСУ вблизи завода в Николаеве установили взрывные устройства, которые планируют привести в действие при массовом скоплении граждан. С таким предупреждением выступил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, в убийствах мирного населения радикалы намерены обвинить российскую армию. «В микрорайоне Корабельный вблизи предприятия „Николаевский авиаремонтный завод“ по улице Знаменская неонацистами установлены радиоуправляемые взрывные устройства с поражающими элементами, которые они планируют привести в действие при массовом скоплении мирных граждан и обвинить в этом российских военнослужащих», — заявил Мизинцев в ходе брифинга. Он также предупредил Запад о том, что этот и подобные фейки «о бесчинствах русских» Киев планирует распространить через СМИ. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. ВСУ неоднократно распространяли ложную информацию якобы о «преступлениях» российских солдат на Украине. Так они пытались выдать видео из США за удары по ВС РФ. Украинские власти и СМИ ранее распространили видеозапись, снятую якобы в Буче (Киевская область), где на дороге лежат тела погибших. В Минобороны РФ публикацию назвали «постановкой киевского режима». Снимки из Бучи сделал украинский фотограф Глеб Гаранич, которого неоднократно ловили на постановочных кадрах из горячих точек. Путин заявлял, что Россия не имеет отношения к произошедшему и знает, кто стоял за провокацией.