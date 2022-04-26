Visa потеряла десятки миллионов долларов после ухода из России

27 апреля 2022 в 04:20 Размер текста - 17 +

Visa понесла убытки в 60 млн долларов после приостановки работы в РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Платежная система Visa, в марте прекратившая работу в России, оценила свои убытки в 60 миллионов долларов. Об этом свидетельствует отчет компании за второй квартал 2022 финансового года. «В течение трех и шести месяцев, закончившихся 31 марта 2022 года, мы зафиксировали убыток в виде общих и административных расходов в размере 35 миллионов долларов в результате деконсолидации нашей российской дочерней компании», — говорится в отчете. Документ есть в распоряжении URA.RU. Кроме того, на поддержку российских сотрудников компания потратила еще 25 миллионов. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Как заявлял президент страны Владимир Путин, основными ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса. После начала спецоперации США и страны Евросоюза ввели в отношении России масштабные экономические санкции. В частности, с 10 марта платежные системы Visa и Mastercard перестали работать в России. При этом, россияне могут пользоваться этими картами на территории РФ. Сообщалось, что карты будут работать до истечения срока действия, после банк сам выпустит карту «Мир». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Платежная система Visa, в марте прекратившая работу в России, оценила свои убытки в 60 миллионов долларов. Об этом свидетельствует отчет компании за второй квартал 2022 финансового года. «В течение трех и шести месяцев, закончившихся 31 марта 2022 года, мы зафиксировали убыток в виде общих и административных расходов в размере 35 миллионов долларов в результате деконсолидации нашей российской дочерней компании», — говорится в отчете. Документ есть в распоряжении URA.RU. Кроме того, на поддержку российских сотрудников компания потратила еще 25 миллионов. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Как заявлял президент страны Владимир Путин, основными ее целями являются денацификация и демилитаризация Украины, а также защита жителей Донбасса. После начала спецоперации США и страны Евросоюза ввели в отношении России масштабные экономические санкции. В частности, с 10 марта платежные системы Visa и Mastercard перестали работать в России. При этом, россияне могут пользоваться этими картами на территории РФ. Сообщалось, что карты будут работать до истечения срока действия, после банк сам выпустит карту «Мир».