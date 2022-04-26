26 апреля 2022

В Челябинской области стало меньше импортных продуктов

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Анатолий Литовченко считает, что снижение импорта в области носит временный характер Фото:
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Поставки импортных продуктов питания в Челябинскую область в 2022 году заметно снизились. Об этом заявил руководитель управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Анатолий Литовченко во время пресс-конференции.

«Хочу сказать, что у нас сократился импорт по отдельным позициям на 80%, 40% и 30%. Например, поставки фруктов сократились на 37%, овощей на 42%. Импорт зерна снизился на 91%. Но, учитывая, что у нас достаточно своей зерновой продукции, это не критично», — сообщил Литовченко журналистам.

Литовченко отметил, что снижение объема импортного товара носит временный характер. Руководитель управления Россельхознадзора отметил, что в ближайшее время доля импорта в регионе увеличится. По мнению Литовченко, важную роль в увеличении объемов поставляемых в область товаров сыграет ТЛК «Южноуральский».

Возможности ТЛК «Южноуральский» по достоинству оценил и экс-министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Губернатор Алексей Тесклер поделился с экс-министром идеями, как с помощью челябинского ТЛК можно переориентировать контейнерные перевозки из Китая в регион.

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Поставки импортных продуктов питания в Челябинскую область в 2022 году заметно снизились. Об этом заявил руководитель управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Анатолий Литовченко во время пресс-конференции. «Хочу сказать, что у нас сократился импорт по отдельным позициям на 80%, 40% и 30%. Например, поставки фруктов сократились на 37%, овощей на 42%. Импорт зерна снизился на 91%. Но, учитывая, что у нас достаточно своей зерновой продукции, это не критично», — сообщил Литовченко журналистам. Литовченко отметил, что снижение объема импортного товара носит временный характер. Руководитель управления Россельхознадзора отметил, что в ближайшее время доля импорта в регионе увеличится. По мнению Литовченко, важную роль в увеличении объемов поставляемых в область товаров сыграет ТЛК «Южноуральский». Возможности ТЛК «Южноуральский» по достоинству оценил и экс-министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Губернатор Алексей Тесклер поделился с экс-министром идеями, как с помощью челябинского ТЛК можно переориентировать контейнерные перевозки из Китая в регион.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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