В Челябинской области стало меньше импортных продуктов

Анатолий Литовченко считает, что снижение импорта в области носит временный характер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Поставки импортных продуктов питания в Челябинскую область в 2022 году заметно снизились. Об этом заявил руководитель управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Анатолий Литовченко во время пресс-конференции.

«Хочу сказать, что у нас сократился импорт по отдельным позициям на 80%, 40% и 30%. Например, поставки фруктов сократились на 37%, овощей на 42%. Импорт зерна снизился на 91%. Но, учитывая, что у нас достаточно своей зерновой продукции, это не критично», — сообщил Литовченко журналистам.

Литовченко отметил, что снижение объема импортного товара носит временный характер. Руководитель управления Россельхознадзора отметил, что в ближайшее время доля импорта в регионе увеличится. По мнению Литовченко, важную роль в увеличении объемов поставляемых в область товаров сыграет ТЛК «Южноуральский».

Возможности ТЛК «Южноуральский» по достоинству оценил и экс-министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Губернатор Алексей Тесклер поделился с экс-министром идеями, как с помощью челябинского ТЛК можно переориентировать контейнерные перевозки из Китая в регион.