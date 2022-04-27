27 апреля 2022

Глава таможни Кольцово сообщил об оживлении ОПГ и террористов

© Служба новостей «URA.RU»
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Работа таможенного поста в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, тимощенков анатолий
Анатолий Тимощенков сообщил, что у таможни есть все возможности для задержания контрабандистов Фото:

В России активизировались террористы и бандитские объединения, члены которых пытались провезти через границу в Екатеринбург запрещенные предметы и незадекларированные деньги. Об этом журналисту URA.RU сообщил начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Анатолий Тимощенков.

«Мы знаем, что произошла большая активизация террористических ячеек, бандитских формирований. Денежные потоки перемещаются как в Россию, так и из России. Чтобы сдерживать эти формирования, мы контролируем поток денежных средств», — сообщил Тимощенков.

Он подчеркнул, что контрабандисты знают, какими путями обойти законодательство. Если одного из них ловят в Кольцово, то другие злоумышленники пытаются найти другие способы перевезти в Екатеринбург запрещенные предметы.

Чаще всего инспекторы таможни останавливают людей, не задекларировавших деньги или пытающихся пронести холодное оружие или наркотики. При этом большая часть людей допускают ошибки по невнимательности.

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В России активизировались террористы и бандитские объединения, члены которых пытались провезти через границу в Екатеринбург запрещенные предметы и незадекларированные деньги. Об этом журналисту URA.RU сообщил начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Анатолий Тимощенков. «Мы знаем, что произошла большая активизация террористических ячеек, бандитских формирований. Денежные потоки перемещаются как в Россию, так и из России. Чтобы сдерживать эти формирования, мы контролируем поток денежных средств», — сообщил Тимощенков. Он подчеркнул, что контрабандисты знают, какими путями обойти законодательство. Если одного из них ловят в Кольцово, то другие злоумышленники пытаются найти другие способы перевезти в Екатеринбург запрещенные предметы. Чаще всего инспекторы таможни останавливают людей, не задекларировавших деньги или пытающихся пронести холодное оружие или наркотики. При этом большая часть людей допускают ошибки по невнимательности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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