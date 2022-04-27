Глава таможни Кольцово сообщил об оживлении ОПГ и террористов

Анатолий Тимощенков сообщил, что у таможни есть все возможности для задержания контрабандистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России активизировались террористы и бандитские объединения, члены которых пытались провезти через границу в Екатеринбург запрещенные предметы и незадекларированные деньги. Об этом журналисту URA.RU сообщил начальник Кольцовской таможни имени В.А. Сорокина Анатолий Тимощенков.

«Мы знаем, что произошла большая активизация террористических ячеек, бандитских формирований. Денежные потоки перемещаются как в Россию, так и из России. Чтобы сдерживать эти формирования, мы контролируем поток денежных средств», — сообщил Тимощенков.

Он подчеркнул, что контрабандисты знают, какими путями обойти законодательство. Если одного из них ловят в Кольцово, то другие злоумышленники пытаются найти другие способы перевезти в Екатеринбург запрещенные предметы.

Чаще всего инспекторы таможни останавливают людей, не задекларировавших деньги или пытающихся пронести холодное оружие или наркотики. При этом большая часть людей допускают ошибки по невнимательности.