Челябинский танкист умер в госпитале после ранения на Украине

Марат Жунусов служил по контракту танкистом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Житель Карталинского района Челябинской области Марат Жунусов скончался в госпитале после ранения, полученного в ходе спецоперации РФ на Украине. Информацию о его гибели URA.RU подтвердили в администрации района.

«Груз-200 будет доставлен из Санкт-Петербурга. Прощание состоится 1 мая. Семье будет оказана вся необходимая помощь», — сообщили URA.RU в администрации.

Марату Жунусову был 21 лет. В районе живут его брат и родители. Как передает «74.ру», матери сообщили, что сын умер в госпитале от ожогов.

«Учился в 45 школе. Любил играть на гитаре и в баскетбол. Проходил военную службу по контракту», — пишет «Карталинская новь».

Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 апреля. Как заявил президент России Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов.

Марату Жунусову был 21 год Фото: «Подслушано в Карталах», «ВКонтакте»