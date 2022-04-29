29 апреля 2022

Челябинский танкист умер в госпитале после ранения на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Марат Жунусов служил по контракту танкистом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Житель Карталинского района Челябинской области Марат Жунусов скончался в госпитале после ранения, полученного в ходе спецоперации РФ на Украине. Информацию о его гибели URA.RU подтвердили в администрации района.

«Груз-200 будет доставлен из Санкт-Петербурга. Прощание состоится 1 мая. Семье будет оказана вся необходимая помощь», — сообщили URA.RU в администрации.

Марату Жунусову был 21 лет. В районе живут его брат и родители. Как передает «74.ру», матери сообщили, что сын умер в госпитале от ожогов.

«Учился в 45 школе. Любил играть на гитаре и в баскетбол. Проходил военную службу по контракту», — пишет «Карталинская новь».

Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 апреля. Как заявил президент России Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов.

Марату Жунусову был 21 год
Фото:

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Житель Карталинского района Челябинской области Марат Жунусов скончался в госпитале после ранения, полученного в ходе спецоперации РФ на Украине. Информацию о его гибели URA.RU подтвердили в администрации района. «Груз-200 будет доставлен из Санкт-Петербурга. Прощание состоится 1 мая. Семье будет оказана вся необходимая помощь», — сообщили URA.RU в администрации. Марату Жунусову был 21 лет. В районе живут его брат и родители. Как передает «74.ру», матери сообщили, что сын умер в госпитале от ожогов. «Учился в 45 школе. Любил играть на гитаре и в баскетбол. Проходил военную службу по контракту», — пишет «Карталинская новь». Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 апреля. Как заявил президент России Владимир Путин, основные ее цели — денацификация и демилитаризация, а не оккупация территории. Приоритетом российских военных является нанесение ударов по военной инфраструктуре ВСУ и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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