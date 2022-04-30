С челябинского рынка ушел крупный продавец бытовой техники

01 мая 2022 в 19:52 Размер текста - 17 +

Гипермаркет техники ушел из ТРК «Горки» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в торгово-развлекательном комплексе «Горки» закрылся один из крупнейших филиалов магазина бытовой техники «Рембыттехника». Покупателям принесли извинения. «Уважаемые покупатели! По техническим причинам наш салон закрыт. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — цитирует 74.ру объявление на закрытых рольставнях гипермаркета. В магазине бытовой техники от комментариев отказались. На сайте «Рембыттехники» ранее появлялось объявление о закрытии одного из магазинов сети. С 11 по 17 апреля в нем действовала распродажа товара, однако с 18 апреля магазин был открыт вновь. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинске в торгово-развлекательном комплексе «Горки» закрылся один из крупнейших филиалов магазина бытовой техники «Рембыттехника». Покупателям принесли извинения. «Уважаемые покупатели! По техническим причинам наш салон закрыт. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — цитирует 74.ру объявление на закрытых рольставнях гипермаркета. В магазине бытовой техники от комментариев отказались. На сайте «Рембыттехники» ранее появлялось объявление о закрытии одного из магазинов сети. С 11 по 17 апреля в нем действовала распродажа товара, однако с 18 апреля магазин был открыт вновь.