30 апреля 2022
29 апреля 2022

С челябинского рынка ушел крупный продавец бытовой техники

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Масочный режим в торговых центрах. Челябинск, мобильные телефоны, трк куба, прилавок, рбт, рембыттехника
Гипермаркет техники ушел из ТРК «Горки» Фото:

В Челябинске в торгово-развлекательном комплексе «Горки» закрылся один из крупнейших филиалов магазина бытовой техники «Рембыттехника». Покупателям принесли извинения.

«Уважаемые покупатели! По техническим причинам наш салон закрыт. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — цитирует 74.ру объявление на закрытых рольставнях гипермаркета.

В магазине бытовой техники от комментариев отказались. На сайте «Рембыттехники» ранее появлялось объявление о закрытии одного из магазинов сети. С 11 по 17 апреля в нем действовала распродажа товара, однако с 18 апреля магазин был открыт вновь.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог».

В Челябинске в торгово-развлекательном комплексе «Горки» закрылся один из крупнейших филиалов магазина бытовой техники «Рембыттехника». Покупателям принесли извинения. «Уважаемые покупатели! По техническим причинам наш салон закрыт. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — цитирует 74.ру объявление на закрытых рольставнях гипермаркета. В магазине бытовой техники от комментариев отказались. На сайте «Рембыттехники» ранее появлялось объявление о закрытии одного из магазинов сети. С 11 по 17 апреля в нем действовала распродажа товара, однако с 18 апреля магазин был открыт вновь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...