С челябинского рынка ушел крупный продавец бытовой техники

Гипермаркет техники ушел из ТРК «Горки»
В Челябинске в торгово-развлекательном комплексе «Горки» закрылся один из крупнейших филиалов магазина бытовой техники «Рембыттехника». Покупателям принесли извинения.
«Уважаемые покупатели! По техническим причинам наш салон закрыт. Приносим свои извинения за доставленные неудобства», — цитирует 74.ру объявление на закрытых рольставнях гипермаркета.
В магазине бытовой техники от комментариев отказались. На сайте «Рембыттехники» ранее появлялось объявление о закрытии одного из магазинов сети. С 11 по 17 апреля в нем действовала распродажа товара, однако с 18 апреля магазин был открыт вновь.
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