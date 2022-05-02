Куба рассчитывает на российский туризм, несмотря на санкции

03 мая 2022 в 07:07 Размер текста - 17 +

Куба продолжит делать ставку на российский туризм, заявили в правительстве страны Фото: depositphotos.com новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Куба не теряет рассчитывает на российский туризм, несмотря на санкции против РФ. Об этом заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранде. «Россия имеет большое значение для кубинского туризма, мы думаем, что она будет между вторым и четвертым по значимости рынком, уступая из-за расстояния только Канаде и кубинцам, проживающим за границей», — сказал министр в ходе встречи с прессой перед 40-й международной туристической ярмаркой на курорте Варадеро, передает РИА «Новости». Он выразил сожаление в связи с отсутствием России на ярмарке, которая запланирована в период с 3 по 7 мая на курорте Варадеро. В этом году РФ ждали в числе почетных гостей на предстоящем мероприятии. Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства начали вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, они коснулись всех экономических отраслей страны. Позже Россия объявила о решении выйти из Всемирной туристской организации (ЮНВТО) ООН.16 марта Россия перестала быть членом Совета Европы. Такое решение принял комитет министров Совета Европы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла Совет Европы частью пропаганды НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение России выйти из ЮНТВО заявил, что выход из Всемирной туристской организации ООН не повлияет на туристическую отрасль России. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Куба не теряет рассчитывает на российский туризм, несмотря на санкции против РФ. Об этом заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранде. «Россия имеет большое значение для кубинского туризма, мы думаем, что она будет между вторым и четвертым по значимости рынком, уступая из-за расстояния только Канаде и кубинцам, проживающим за границей», — сказал министр в ходе встречи с прессой перед 40-й международной туристической ярмаркой на курорте Варадеро, передает РИА «Новости». Он выразил сожаление в связи с отсутствием России на ярмарке, которая запланирована в период с 3 по 7 мая на курорте Варадеро. В этом году РФ ждали в числе почетных гостей на предстоящем мероприятии. Страны Евросоюза, США, Япония и другие государства начали вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине, они коснулись всех экономических отраслей страны. Позже Россия объявила о решении выйти из Всемирной туристской организации (ЮНВТО) ООН.16 марта Россия перестала быть членом Совета Европы. Такое решение принял комитет министров Совета Европы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла Совет Европы частью пропаганды НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя намерение России выйти из ЮНТВО заявил, что выход из Всемирной туристской организации ООН не повлияет на туристическую отрасль России.