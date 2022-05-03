Один из 60 вагонов с гуманитарными грузами отправился в Донбасс из Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Специальный вагон с гуманитарной помощью, собранной в Челябинской области, 4 мая отправился в составе всероссийского «Поезда добра» в Луганскую и Донецкую республики. Об этом передает корреспондент URA.RU с места событий.

Гуманитарный груз в рамках всероссийской акции «Поезд помощи» собрали на Южном Урале. Это средства личной гигиены, продукты питания длительного хранения, которые так необходимы людям. Спецвагон с ним отправился от железнодорожного вокзала в Челябинске первоначально в Москву, где будет включен в эшелон из 60 вагонов, рассказал о совместном проекте с РЖД лидер регионального отделения Общероссийского народного фронта Павел Рыжий.

«Челябинская область с февраля отправляет гуманитарные грузы в Донбасс. Сегодня туда отправятся еще несколько десятков тонн жителям ДНР и ЛНР. От имени губернатора Алексея Текслера и от себя лично я хочу поблагодарить всех, кто помог: предприятия, жители города, общественные организации», — рассказал об акции вице-губернатор региона Станислав Мошаров.

«Сейчас мы находимся в исторической точке, где с одной стороны видим трагические события. А с другой — небывалый патриотический подъем и объединение всего Русского мира. Это еще одно доказательство, что русские люди в такие минуты способны не только на подвиги, но и на взаимопомощь», — добавила член Совета Федерации от Челябинской области Маргарита Павлова.

Спецоперация ВС РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее вынужденной мерой для спасения жителей Донбасса, а также для демилитаризации и денацификации соседней страны.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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