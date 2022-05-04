Запад в условиях санкций продолжил закупать челябинскую продукцию

Компания LD поставляет свою продукцию в 25 стран мира (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Зарубежные страны в условиях санкций продолжили сотрудничество с компанией LD из Челябинска, которая занимается выпуском трубопрокатной арматуры. Как сообщили URA.RU в компании, до усиления ограничений, они экспортировали продукцию в 26 стран мира. После начала спецоперации, поставки прекратились только в Украину.

«До начала спецоперации на Украине мы экспортировали в 26 стран мира, причем 14 из них были странами Евросоюза. Также экспортировали продукцию на Ближний Восток. Сейчас, по последним данным, поставки прекратились только в Украину. То есть, в остальные страны мы пока еще продолжаем экспортировать», — сообщили URA.RU в компании.

В конце апреля дочернее предприятие компании LD, занимающееся поставками продукции, стало лучшим экспортером 2021 года в номинация «Экспортер года в сфере промышленности». Добиться таких результатов компания смогла благодаря качественному и относительно недорогому товару. А все пандемийные кризисы и усиление санкционного давления сыграли на руку компании, избавив их от конкурентов.

«Кризисы естественным образом убрали всех наших конкурентов. Поэтому мы были обязаны расширять выпуск продукции, расширять линейки, которые мы поставляем. Цена на нашу продукцию всегда была ниже европейской, но чуть выше китайской. В компании стремятся к выпуску продукции европейского качества с адекватными ценниками», — добавили в компании.

Компания LD имеет три завода в Челябинске. Помимо этого, компания заявила об открытии еще одного предприятия в Курганской области. Там будут выпускаться полипропиленовые трубы, и латунные фитинги, производство которых станет уникальным для страны. Сейчас на заводе идет наладка оборудования, и с мая, максимум с начала лета, начнут принимать заказы.

Международные отношения между предприятиями ослабли после введения очередного пакета антироссийских санкций со стороны США и ЕС. Многие Западные предприятия покинули российский рынок, что в свою очередь дало возможность многим отечественным поставщикам занять и в короткие сроки укрепиться в освободившихся нишах.

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