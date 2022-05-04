Челябинский экс-контрактник требует 100 тысяч рублей от командира

Экс-контрактник хочет, чтобы ему деньгами компенсировали предметы вещевого имущества Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области бывший военнослужащий по контракту требует от командира воинской части выплатить ему почти 100 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, экс-контрактник пытается получить деньги вместо предметов вещевого имущества, которые выдаются при исключении из списков личного состава части.

«По мнению бывшего военнослужащего он имеет право на получение вместо положенных по нормам снабжения предметов вещевого имущества личного пользования денежной компенсации, размер которой по его расчетам составляет 93 тысячи 267 рублей за период с 28 июня 2000 года по 18 августа 2021 года. В связи с невыплатой данной компенсации полагает свои права нарушенными», — сообщили URA.RU в суде.

Суд отказался удовлетворить иск экс-контрактника. Решение в законную силу не вступило.