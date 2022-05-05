Власти Челябинска просят ограничить продажу алкоголя 9 мая

Власти просят на несколько часов ограничить продажу напитков в стеклянной таре 9 мая Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинска попросили торговые сети города ограничить продажу алкоголя и других напитков в стеклянной таре в День Победы 9 мая. Как сообщили URA.RU в мэрии города, ограничить продажу просят с 11 до 15 часов на время парада и шествия «Бессмертного полка».

«Мы направили обращения к заведениям общепита, и магазинам города, чтобы 9 мая с 11 до 15 часов они не продавали алкоголь, и другие напитки в стеклянной таре. В первую очередь обращения направлены в заведения центральной части города», - сообщил URA.RU начальник управления информационной политики администрации Челябинска Владимир Сафонов.

Сафонов пояснил, что ограничения продажи напитков в стеклянной таре необходимы для обеспечения безопасности. По словам начальника управления информационной политики города, никто не должен пострадать из-за разбитой бутылки.

Ранее власти города утвердили перечень мероприятий, которые пройдут в областном центре в День Победы. Согласно афише, 9 мая в 9:00 пройдет торжественная церемония возложения цветов и венков на Мемориале «Вечный огонь. В 09:30 праздничный концерт «Утро Победы» на площадке около ДК «ЧМК». В 11:30 — торжественное построение войск Челябинского гарнизона на площади Революции С 12 часов в городских парках всем желающим будут раздавать георгиевские ленточки, в 13:00 на площади Революции пройдет Выставка военной техники, в это же время на проспекте Ленина начнется шествие «Бессмертного полка». В 19:00 на главной площади города выступят с концертом Олег Газманов и Александр Маршал. Завершится праздник в 22:00 фейерверком на набережной реки Миасс.

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