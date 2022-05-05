05 мая 2022

Шторм оставил без света жителей тюменских сел

© Служба новостей «URA.RU»
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Микрорайон Уралмаш без света. Екатеринбург, лэп, авария, линии электропередач, ремонт, электричество, электромонтер
Энергетики уже работают над восстановлением подачи света в дома селян (архивное фото) Фото:

Штормовой ветер, который 6 мая бушует в Тюменской области, оставил без электричества жителей нескольких сел в Тюменском районе. Об этом URA.RU рассказали в мэрии.

«Аварийное отключение электричества произошло в нескольких населенных пунктах Тюменского района. Из-за шквалистого ветра происходит перехлест проводов, обрывы случаются из-за падающих веток или даже деревьев. По состоянию на 15:20 аварии зафиксированы в селах Мальково, Чикча, Луговое, поселке Винзили и санатории „Геолог“», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тюменского района.

По данным властей, электричество пропало не на всей территории поселений, а на части улиц в каждом из них. Сейчас аварии устраняют специалисты компаний СУЭНКО и «Россети». Комментарии от энергетиков ожидаются.

Ранее URA.RU писало, что последний два дня в Тюменской области бушует штормовой ветер. Порывы достигают 25 метров в секунду, вызывая разрушения. К примеру, в одном из поселков сорвало кровлю с детского сада.

Обновлено (6.05.22, 16:05): «Сегодня в 13:53 произошло аварийное отключение в микрорайоне Южном поселка Винзили. На место была незамедлительно направлена оперативно-выездная бригада. Сейчас специалисты занимаются локализацией технологического нарушения, восстановлением электроснабжения потребителей. Кабельные линии в селах Мальково, Чикча, Луговое и санатории „Геолог“ компании не принадлежат», — прокомментировали ситуацию в СУЭНКО.

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Штормовой ветер, который 6 мая бушует в Тюменской области, оставил без электричества жителей нескольких сел в Тюменском районе. Об этом URA.RU рассказали в мэрии. «Аварийное отключение электричества произошло в нескольких населенных пунктах Тюменского района. Из-за шквалистого ветра происходит перехлест проводов, обрывы случаются из-за падающих веток или даже деревьев. По состоянию на 15:20 аварии зафиксированы в селах Мальково, Чикча, Луговое, поселке Винзили и санатории „Геолог“», — рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии Тюменского района. По данным властей, электричество пропало не на всей территории поселений, а на части улиц в каждом из них. Сейчас аварии устраняют специалисты компаний СУЭНКО и «Россети». Комментарии от энергетиков ожидаются. Ранее URA.RU писало, что последний два дня в Тюменской области бушует штормовой ветер. Порывы достигают 25 метров в секунду, вызывая разрушения. К примеру, в одном из поселков сорвало кровлю с детского сада. Обновлено (6.05.22, 16:05): «Сегодня в 13:53 произошло аварийное отключение в микрорайоне Южном поселка Винзили. На место была незамедлительно направлена оперативно-выездная бригада. Сейчас специалисты занимаются локализацией технологического нарушения, восстановлением электроснабжения потребителей. Кабельные линии в селах Мальково, Чикча, Луговое и санатории „Геолог“ компании не принадлежат», — прокомментировали ситуацию в СУЭНКО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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