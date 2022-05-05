05 мая 2022

Банк РФ увековечил на монетах монумент в Магнитогорске. Фото

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Поездка Алексея Текслера в Магнитогорск. Челябинская область, магнитогорск, тыл фронту
Фрагмент монумента «Тыл — фронту» отчеканили на монетах Фото:

Банк России выпустил новую серию монет «Города трудовой доблести». В серию вошли монеты с изображением монумента «Тыл — фронту», расположенного в Магнитогорске (Челябинская область). Тираж монет с магнитогорским памятником составил миллион штук, сообщили в пресс-службе банка.

«Банк России 6 мая 2022 года выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценного металла номиналом 10 рублей серии „Города трудовой доблести“. Среди них: Ижевск, Иркутск, Казань, и Магнитогорск», — говорится в пресс-службе банка.

На монетах с магнитогорским памятником расположено рельефное изображение фрагмента монумента «Тыл — фронту». По окружности имеются надписи, вверху — «Магнитогорск», а внизу — «Города трудовой доблести».

Монумент «Тыл — фронту» работы скульптора Льва Головницкого был установлен на правом берегу реки Урал в Магнитогорске в июне 1979 года. Он стал частью триптиха. По задумке авторов, рабочий ММК передал воину меч, выкованный на комбинате. В Сталинграде на Мамаевом кургане Родина-мать подняла этот меч, а опустил оружие воин-освободитель в Берлине, на монументе в Трептов-парке.

Монумент «Тыл — фронту» в Магнитогорске увековечили в монетах
Фото:

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Банк России выпустил новую серию монет «Города трудовой доблести». В серию вошли монеты с изображением монумента «Тыл — фронту», расположенного в Магнитогорске (Челябинская область). Тираж монет с магнитогорским памятником составил миллион штук, сообщили в пресс-службе банка. «Банк России 6 мая 2022 года выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценного металла номиналом 10 рублей серии „Города трудовой доблести“. Среди них: Ижевск, Иркутск, Казань, и Магнитогорск», — говорится в пресс-службе банка. На монетах с магнитогорским памятником расположено рельефное изображение фрагмента монумента «Тыл — фронту». По окружности имеются надписи, вверху — «Магнитогорск», а внизу — «Города трудовой доблести». Монумент «Тыл — фронту» работы скульптора Льва Головницкого был установлен на правом берегу реки Урал в Магнитогорске в июне 1979 года. Он стал частью триптиха. По задумке авторов, рабочий ММК передал воину меч, выкованный на комбинате. В Сталинграде на Мамаевом кургане Родина-мать подняла этот меч, а опустил оружие воин-освободитель в Берлине, на монументе в Трептов-парке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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