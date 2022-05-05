Фрагмент монумента «Тыл — фронту» отчеканили на монетах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Банк России выпустил новую серию монет «Города трудовой доблести». В серию вошли монеты с изображением монумента «Тыл — фронту», расположенного в Магнитогорске (Челябинская область). Тираж монет с магнитогорским памятником составил миллион штук, сообщили в пресс-службе банка.

«Банк России 6 мая 2022 года выпускает в обращение памятные монеты из недрагоценного металла номиналом 10 рублей серии „Города трудовой доблести“. Среди них: Ижевск, Иркутск, Казань, и Магнитогорск», — говорится в пресс-службе банка.

На монетах с магнитогорским памятником расположено рельефное изображение фрагмента монумента «Тыл — фронту». По окружности имеются надписи, вверху — «Магнитогорск», а внизу — «Города трудовой доблести».

Монумент «Тыл — фронту» работы скульптора Льва Головницкого был установлен на правом берегу реки Урал в Магнитогорске в июне 1979 года. Он стал частью триптиха. По задумке авторов, рабочий ММК передал воину меч, выкованный на комбинате. В Сталинграде на Мамаевом кургане Родина-мать подняла этот меч, а опустил оружие воин-освободитель в Берлине, на монументе в Трептов-парке.

Монумент «Тыл — фронту» в Магнитогорске увековечили в монетах Фото: пресс-служба Банка России