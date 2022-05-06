В Магнитогорске мать бросила ребенка в машине и ушла в бассейн

Ребенок был оставлен в открытой машине на парковке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Магнитогорске, Челябинская область, женщина оставила ребенка в открытой машине и ушла в другим малышом в бассейн. Неравнодушные жители при участии сотрудников полиции достали девочку, но в ответ получили претензии матери. Об этом сообщили в соцсетях.

«Не смогла пройти мимо по причине малышки, которая была одна в машине и горько плакала… Пригласила инспектора ГИБДД (дежурил на перекрестке), оказалось, что задняя дверь была открытой, взяв малышку на руки, она более-менее успокоилась. Прибежала мама и на нас накинулась со словами, что я якобы еще больше малышку расстроила из-за того, что взяла на руки», — рассказала участница сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» во ВКонтакте.

По словам неравнодушной женщины, мать объяснила, что ей перекрыл проезд автомобиль ГИБДД, поэтому пришлось бросить одного ребенка в машине, а с другим идти в бассейн. Прохожие сфотографировали автомобиль этой женщины и выложили в соцсети, чтобы в городе узнали этого человека.

«Это что-то… ни спасибо, ни извините, а только еще одни обвинения! Я очень торопилась, не ответив ничего, но решила — пусть город знает своих героев!», — сообщила автор публикации в сообществе.

Ребенок плакал в машине Фото сообщества «Черное&Белое Магнитогорск» во ВКонтакте