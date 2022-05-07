Генпрокуратура Украины заявила об аресте счетов «дочки» Росатома

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Банковские счета «дочки» Росатома на Украине арестованы Фото:
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Генпрокуратура Украины заявила об аресте счетов «Росатом Восточная Европа». 99 тысяч долларов переданы в управление Нацагентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

«Правоохранители передали в управление АРМА более 3 млн грн (99 279 долларов) средств российской компании ООО „Росатом Восточная Европа“, подконтрольной правительству РФ. Банковские счета компании арестованы в рамках расследования уголовного дела по фактам… действий, совершенных с целью свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения государственной границы Украины», — сообщает Генпрокуратура страны в своем telegram-канале.

ООО «Росатом Восточная Европа» — дочернее предприятие российской госкорпорации «Росатом». Верховная Рада Украины ранее упростила процедуру конфискации активов граждан России, которые попали под санкции, сообщает News.ru.

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Генпрокуратура Украины заявила об аресте счетов «Росатом Восточная Европа». 99 тысяч долларов переданы в управление Нацагентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). «Правоохранители передали в управление АРМА более 3 млн грн (99 279 долларов) средств российской компании ООО „Росатом Восточная Европа“, подконтрольной правительству РФ. Банковские счета компании арестованы в рамках расследования уголовного дела по фактам… действий, совершенных с целью свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения государственной границы Украины», — сообщает Генпрокуратура страны в своем telegram-канале. ООО «Росатом Восточная Европа» — дочернее предприятие российской госкорпорации «Росатом». Верховная Рада Украины ранее упростила процедуру конфискации активов граждан России, которые попали под санкции, сообщает News.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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