Генпрокуратура Украины заявила об аресте счетов «дочки» Росатома

Генпрокуратура Украины заявила об аресте счетов «Росатом Восточная Европа». 99 тысяч долларов переданы в управление Нацагентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).
«Правоохранители передали в управление АРМА более 3 млн грн (99 279 долларов) средств российской компании ООО „Росатом Восточная Европа“, подконтрольной правительству РФ. Банковские счета компании арестованы в рамках расследования уголовного дела по фактам… действий, совершенных с целью свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения государственной границы Украины», — сообщает Генпрокуратура страны в своем telegram-канале.
ООО «Росатом Восточная Европа» — дочернее предприятие российской госкорпорации «Росатом». Верховная Рада Украины ранее упростила процедуру конфискации активов граждан России, которые попали под санкции, сообщает News.ru.
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Генпрокуратура Украины заявила об аресте счетов «Росатом Восточная Европа». 99 тысяч долларов переданы в управление Нацагентству по розыску и менеджменту активов (АРМА). «Правоохранители передали в управление АРМА более 3 млн грн (99 279 долларов) средств российской компании ООО „Росатом Восточная Европа“, подконтрольной правительству РФ. Банковские счета компании арестованы в рамках расследования уголовного дела по фактам… действий, совершенных с целью свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения государственной границы Украины», — сообщает Генпрокуратура страны в своем telegram-канале. ООО «Росатом Восточная Европа» — дочернее предприятие российской госкорпорации «Росатом». Верховная Рада Украины ранее упростила процедуру конфискации активов граждан России, которые попали под санкции, сообщает News.ru.