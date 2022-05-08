08 мая 2022

Исследование: британцы голодают из-за нехватки денег на еду

© Служба новостей «URA.RU»
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В Британии в каждой седьмой семье взрослые «пропускают приемы пищи или голодают» Фото:
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В каждой седьмой семье Великобритании взрослые вынуждены пропускать приемы пищи или голодать. Об этом сообщает британское интернет-издание The Independent со ссылкой на исследование Food Foundation. Число людей, испытывающих трудности в этой сфере, выросло на 57% за три месяца.

«Согласно новому исследованию, каждый седьмой взрослый живет в домах, где люди пропускали приемы пищи, ели меньшими порциями или целый день голодали, потому что не могли позволить себе еду или доступ к ней. Число людей, испытывающих трудности, выросло на 57% за три месяца. Почти 14% сказали, что они или члены их домохозяйств либо ели меньше, чем обычно, либо пропускали приемы пищи», — сообщает издание The Independent.

Согласно данным результатов, около 7,3 миллиона взрослых живут в семьях, страдающих от отсутствия продовольственной безопасности. Количество семей с детьми, испытывающих нехватку продовольствия в прошлом месяце, также выросло с 12,1% в январе до 17,2% в апреле.

Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. Ранее Британия ввела санкции в отношении 206 физических и юридических лиц из России. В ответ Москва запретила премьер-министру Борису Джонсону въезд в страну, напоминает «Царьград».

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В каждой седьмой семье Великобритании взрослые вынуждены пропускать приемы пищи или голодать. Об этом сообщает британское интернет-издание The Independent со ссылкой на исследование Food Foundation. Число людей, испытывающих трудности в этой сфере, выросло на 57% за три месяца. «Согласно новому исследованию, каждый седьмой взрослый живет в домах, где люди пропускали приемы пищи, ели меньшими порциями или целый день голодали, потому что не могли позволить себе еду или доступ к ней. Число людей, испытывающих трудности, выросло на 57% за три месяца. Почти 14% сказали, что они или члены их домохозяйств либо ели меньше, чем обычно, либо пропускали приемы пищи», — сообщает издание The Independent. Согласно данным результатов, около 7,3 миллиона взрослых живут в семьях, страдающих от отсутствия продовольственной безопасности. Количество семей с детьми, испытывающих нехватку продовольствия в прошлом месяце, также выросло с 12,1% в январе до 17,2% в апреле. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против РФ жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине. Как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран. Ранее Британия ввела санкции в отношении 206 физических и юридических лиц из России. В ответ Москва запретила премьер-министру Борису Джонсону въезд в страну, напоминает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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