Редакцию екатеринбургского СМИ «заминировали»

E1 сообщает, что от анонима поступило сообщение о «минировании» редакции
Информационный портал E1 сообщает, что на их почту пришло сообщение от анонима о «минировании» редакции агентства. Об этом E1 сообщает в своем telegram-канале.
«Редакция E1.RU получила сообщение о „минировании“. Сообщение об этом поступило на корпоративную почту около 14 часов», — говорится в публикации портала.
Аноним потребовал опубликовать обращение к президенту РФ Владимиру Путину, но никакого обращения не приложил. Главред портала Артем Беседин обратился в службу экстренной помощи. «Там пообещали передать информацию во все необходимые службы», — говорится в публикации.
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