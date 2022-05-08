08 мая 2022

Редакцию екатеринбургского СМИ «заминировали»

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Премия Е1. Екатеринбург, премия e1
E1 сообщает, что от анонима поступило сообщение о «минировании» редакции Фото:

Информационный портал E1 сообщает, что на их почту пришло сообщение от анонима о «минировании» редакции агентства. Об этом E1 сообщает в своем telegram-канале.

«Редакция E1.RU получила сообщение о „минировании“. Сообщение об этом поступило на корпоративную почту около 14 часов», — говорится в публикации портала.

Аноним потребовал опубликовать обращение к президенту РФ Владимиру Путину, но никакого обращения не приложил. Главред портала Артем Беседин обратился в службу экстренной помощи. «Там пообещали передать информацию во все необходимые службы», — говорится в публикации.

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Информационный портал E1 сообщает, что на их почту пришло сообщение от анонима о «минировании» редакции агентства. Об этом E1 сообщает в своем telegram-канале. «Редакция E1.RU получила сообщение о „минировании“. Сообщение об этом поступило на корпоративную почту около 14 часов», — говорится в публикации портала. Аноним потребовал опубликовать обращение к президенту РФ Владимиру Путину, но никакого обращения не приложил. Главред портала Артем Беседин обратился в службу экстренной помощи. «Там пообещали передать информацию во все необходимые службы», — говорится в публикации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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