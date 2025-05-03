Рейсы «Уральских авиалиний» массово задерживаются

Были перенесены три рейса, два из них заграницу
«Уральские авиалинии» 4 мая задержали три рейса из-за опоздания самолетов. Задержаны рейсы в Минеральные воды, Дубай (ОАЭ) и Ереван (Армения).
«Задержки происходят из-за позднего прибытия воздушных судов», — сообщили в пресс-службе авиакомпании. Рейс U6-205 в Минеральные воды был перенесен с 13:00 на 15:30, а рейс U6-2949 в Ереван с 15:35 на 20:00. Время ранее перенесенного перелета в Дубай также сместилось, рейс U6-737 должен был вылететь в 15:15.
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