03 мая 2025

Рейсы «Уральских авиалиний» массово задерживаются

© Служба новостей «URA.RU»
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Были перенесены три рейса, два из них заграницу
Были перенесены три рейса, два из них заграницу Фото:

«Уральские авиалинии» 4 мая задержали три рейса из-за опоздания самолетов. Задержаны рейсы в Минеральные воды, Дубай (ОАЭ) и Ереван (Армения).

«Задержки происходят из-за позднего прибытия воздушных судов», — сообщили в пресс-службе авиакомпании. Рейс U6-205 в Минеральные воды был перенесен с 13:00 на 15:30, а рейс U6-2949 в Ереван с 15:35 на 20:00. Время ранее перенесенного перелета в Дубай также сместилось, рейс U6-737 должен был вылететь в 15:15.

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«Уральские авиалинии» 4 мая задержали три рейса из-за опоздания самолетов. Задержаны рейсы в Минеральные воды, Дубай (ОАЭ) и Ереван (Армения). «Задержки происходят из-за позднего прибытия воздушных судов», — сообщили в пресс-службе авиакомпании. Рейс U6-205 в Минеральные воды был перенесен с 13:00 на 15:30, а рейс U6-2949 в Ереван с 15:35 на 20:00. Время ранее перенесенного перелета в Дубай также сместилось, рейс U6-737 должен был вылететь в 15:15.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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