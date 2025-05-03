«Мариновать не надо»: свердловские VIP раскрыли секреты идеального шашлыка

Любимый маринад для шашлыков у свердловского истеблишмента, как в детстве — с уксусом и луком. Любят чиновники и мясо, замоченное в минералке. При этом не у всех есть время самостоятельно мариновать шашлык (особенно после смены губернатора) — проще купить готовый. Пообщавшись со статусными госслужащими, депутатами и другими видными деятелями, URA.RU публикует подборку их любимых рецептов.
Замгубернатора Василий Козлов признался, что больше любит шашлык из курицы, а маринад делает по настроению, но чаще всего без изысков: майонез, лук, травы. «Иногда еще кетчуп», — поделился он. Руководитель аппарата губернатора и правительства Иван Детченя в эти майские шашлык готовить не планировал. А если готовит, то покупает уже маринованное мясо.
Депутат Госдумы от Свердловской области Лев Ковпак старается вообще мясо не есть. Возможно, именно в этом секрет молодости. «Мне говорят, что я как Бенджамин Баттон — уже 50 лет, а на свой возраст не выгляжу. На пикниках лучшее блюдо — овощи. И еще обожаю печеные яблоки», — поделился парламентарий. Сенатор Александр Высокинский считает, что главное на майских пикниках — не шашлык, а возможность отдохнуть на природе и провести время с душой.
Особый подход к мясу у министра строительства Григория Сурганова, любителя охоты (в установленные законом сроки). «Очень вкусный шашлык из косули. Хорошее мясо мариновать не надо. Если оно свежее, то не требует усилителей вкуса. Можно брать каре ягненка („бараньи ребрышки“). Обжариваешь с двух сторон, когда уже готово, добавить соль, перец», — рассказал он. Его старший товарищ, министр транспорта Александр Толкачев советует не только косулю, но и лося. «Черный перец, соль, очень много лука — пожамкать его, подержать это все три часа», — поделился глава минтранса.
В семье министра культуры Светланы Учайкиной шашлык готовят мужчины. «Моя задача — красиво расставить тарелочки и нарезать зелень», — поделилась она. Что приготовление мяса — не женское дело, согласны и спикер заксобрания Людмила Бабушкина и глава департамента внутренней политики Наталья Гурченок. «У меня готовит сын, и он делает на минеральной воде с лимоном, луком. Причем любое мясо: баранина, свинина, птица любая», — поделилась глава ДВП.
«Признано, что с мясом должен работать мужчина. Нарезаете небольшими кусками свинину, добавляете много лука, отжимаете, добавляете соль, перец, все это настаивается. И уже когда начинаете насаживать мясо на шампуры, немножко сбрызгиваете уксусом. Не как раньше, когда много уксуса лили, а буквально окропить. Вот это самый лучший рецепт», — считает министр международных и внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин.
Участник первой и второй чеченских войн, Герой России Сергей Воронин предлагает другую вариацию стандартного советского рецепта. «Хорошее мясо — желательно, вырезка, можно и карбонад. Лук сначала перемолоть в мясорубке, он даст больше сока. Соль, перец, замариновать, и больше ничего не надо. Через час уже можно жарить. Главное, жар выдерживать нормальный», — рассказал он.
«Шашлык из моего детства — это свинина в слабом растворе уксуса с репчатым луком. Всё это замешивается, маринуется часа полтора и потом очень-очень вкусно получается: мягкий, сочный, ароматный шашлык. Я сейчас так не готовлю, потому что свинину не ем. А курицу в основном беру уже сразу в маринаде», — рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России», депутат Дмитрий Жуков. «Главное, чтобы мясо было свежее. А уже в чем мариновать, неважно. У меня это лук, перец, соль по вкусу — и все», — поделился его коллега Владимир Смирнов.
Еще один депутат заксо Станислав Блохин считает: главное, не мясо, а компания. «Чтобы была хорошая и не выносила разговоры за пределы… И главное, помнить, что пока действует противопожарный режим, готовить можно только в специально отведенных местах „, — рассказал он.
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