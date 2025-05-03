03 мая 2025

В Екатеринбурге из окна многоэтажки выпала девушка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка выпала с шестого этажа
Девушка выпала с шестого этажа Фото:

В Екатеринбурге на улице Анатолия Муранова девушка выпала из окна шестого этажа. Об этом URA.RU сказал источник в экстренных службах.

«Девушка выпала с шестого этажа. Предварительно, медики смогли откачать ее, забрала реанимация», — сказал собеседник агентства.

Фото с места происшествия
Фото с места происшествия
Фото:

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В Екатеринбурге на улице Анатолия Муранова девушка выпала из окна шестого этажа. Об этом URA.RU сказал источник в экстренных службах. «Девушка выпала с шестого этажа. Предварительно, медики смогли откачать ее, забрала реанимация», — сказал собеседник агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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