Девушка выпала с шестого этажа
В Екатеринбурге на улице Анатолия Муранова девушка выпала из окна шестого этажа. Об этом URA.RU сказал источник в экстренных службах.
«Девушка выпала с шестого этажа. Предварительно, медики смогли откачать ее, забрала реанимация», — сказал собеседник агентства.
Фото с места происшествия
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