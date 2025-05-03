В Первоуральске мальчик пострадал из-за зажатия автоматическими воротами во дворе дома на улице Береговой. Инцидент попал на видео, оно распространилось в соцсетях.
Двое мальчиков встали на створки ворот, чтобы прокатиться, пока въезд открывался. В какой-то момент руки и ноги одного из мальчиков застревают в механизме. Он пытается выбраться и его друг ему помогает.
В один момент ворота двигаются в обратном направлении, застрявший вытаскивает руки и падает на асфальт, ударившись головой. Ноги все еще находятся в механизме ворот, которые снова зажали ноги ребенка.
Второй мальчик долгое время ходит вокруг друга, не зная, как помочь. Вскоре к детям подошли прохожие, которые также попытались помочь ребенку.
Застрявший сильно не пострадал. «Ребенок жив-здоров, но немного с синяками», — сообщила женщина в комментариях к видео в сообществе «Инцидент Первоуральск» в «ВКонтакте».
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