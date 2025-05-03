03 мая 2025

Ребенка зажевало автоматическими воротами в свердловском городе. Видео

В Первоуральске мальчик пострадал от ворот при попытке прокатиться на них
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Двое мальчиков решили покататься на автоматических воротах
Двое мальчиков решили покататься на автоматических воротах Фото:

В Первоуральске мальчик пострадал из-за зажатия автоматическими воротами во дворе дома на улице Береговой. Инцидент попал на видео, оно распространилось в соцсетях.

Двое мальчиков встали на створки ворот, чтобы прокатиться, пока въезд открывался. В какой-то момент руки и ноги одного из мальчиков застревают в механизме. Он пытается выбраться и его друг ему помогает.

В один момент ворота двигаются в обратном направлении, застрявший вытаскивает руки и падает на асфальт, ударившись головой. Ноги все еще находятся в механизме ворот, которые снова зажали ноги ребенка.

Второй мальчик долгое время ходит вокруг друга, не зная, как помочь. Вскоре к детям подошли прохожие, которые также попытались помочь ребенку.

Застрявший сильно не пострадал. «Ребенок жив-здоров, но немного с синяками», — сообщила женщина в комментариях к видео в сообществе «Инцидент Первоуральск» в «ВКонтакте».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Первоуральске мальчик пострадал из-за зажатия автоматическими воротами во дворе дома на улице Береговой. Инцидент попал на видео, оно распространилось в соцсетях. Двое мальчиков встали на створки ворот, чтобы прокатиться, пока въезд открывался. В какой-то момент руки и ноги одного из мальчиков застревают в механизме. Он пытается выбраться и его друг ему помогает. В один момент ворота двигаются в обратном направлении, застрявший вытаскивает руки и падает на асфальт, ударившись головой. Ноги все еще находятся в механизме ворот, которые снова зажали ноги ребенка. Второй мальчик долгое время ходит вокруг друга, не зная, как помочь. Вскоре к детям подошли прохожие, которые также попытались помочь ребенку. Застрявший сильно не пострадал. «Ребенок жив-здоров, но немного с синяками», — сообщила женщина в комментариях к видео в сообществе «Инцидент Первоуральск» в «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...