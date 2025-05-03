03 мая 2025

Жители района в Екатеринбурге остались без света

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге жители Пионерского района остались без электричества. На неполадки местные жители пожаловались в социальных сетях.

«Сообщают, что от Садовой и до Чекистов темно», — сообщает telegram-канал «Пионерский Екб». При этом свет пропал не у всего района — в некоторых домах электричество просто «коротнуло» без последующего отключения.

В пресс-службе компании «Россети Урал» сообщили, что электричество пропало из-за технологического нарушения. Возобновить подачу ресурса обещают в ближайшее время.

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В Екатеринбурге жители Пионерского района остались без электричества. На неполадки местные жители пожаловались в социальных сетях. «Сообщают, что от Садовой и до Чекистов темно», — сообщает telegram-канал «Пионерский Екб». При этом свет пропал не у всего района — в некоторых домах электричество просто «коротнуло» без последующего отключения. В пресс-службе компании «Россети Урал» сообщили, что электричество пропало из-за технологического нарушения. Возобновить подачу ресурса обещают в ближайшее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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