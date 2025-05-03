Жители района в Екатеринбурге остались без света

Отключение носит локальный характер
В Екатеринбурге жители Пионерского района остались без электричества. На неполадки местные жители пожаловались в социальных сетях.
«Сообщают, что от Садовой и до Чекистов темно», — сообщает telegram-канал «Пионерский Екб». При этом свет пропал не у всего района — в некоторых домах электричество просто «коротнуло» без последующего отключения.
В пресс-службе компании «Россети Урал» сообщили, что электричество пропало из-за технологического нарушения. Возобновить подачу ресурса обещают в ближайшее время.
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